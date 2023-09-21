دورى نايل .. الاتحاد يحصد أول ثلاث نقاط على حساب سيراميكا فيديو

أحرز هدف فريق الاتحاد السكندرى الأنجولى أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 31 عقب تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد بسام.

وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق الاتحاد السكندرى عن طريق رجب عمران ومابولولو وخالد الغندور، بينما ظهرت هجمات سيراميكا من خلال جون إيبوكا ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم.

وخاض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طارق العشرى المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح - سيفا تقا - محمود شبانة - كريم الديب.

خط الوسط: مورو ساليفو - خالد الغندور - بلال السيد - أحمد عيد.

خط الهجوم: رجب عمران - كريستوف مابولولو.





بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - آرثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - محمد عنتر .

خط الهجوم:

چون إيبوكا.