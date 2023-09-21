دورى نايل .. الاتحاد يحصد أول ثلاث نقاط على حساب سيراميكا فيديو

دورى نايل .. الاتحاد يحصد أول ثلاث نقاط على حساب سيراميكا فيديو
التاريخ
9/21/2023 2:38:42 PM
(MENAFN- Youm7) فاز فريق الاتحاد السكندرى على نظيره سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري نايل، وحصد أول ثلاث نقاط.
أحرز هدف فريق الاتحاد السكندرى الأنجولى أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 31 عقب تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد بسام.
وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق الاتحاد السكندرى عن طريق رجب عمران ومابولولو وخالد الغندور، بينما ظهرت هجمات سيراميكا من خلال جون إيبوكا ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم.
وخاض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طارق العشرى المباراة بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: المهدي سليمان.
خط الدفاع: هشام صلاح - سيفا تقا - محمود شبانة - كريم الديب.
خط الوسط: مورو ساليفو - خالد الغندور - بلال السيد - أحمد عيد.
خط الهجوم: رجب عمران - كريستوف مابولولو.
بينما جاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى يضم كلا من:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: محمد شكري - آرثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.
خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - محمد عنتر .
خط الهجوم:
چون إيبوكا.
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