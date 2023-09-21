دوري نايل ..وليد الكرتى رجل مباراة الزمالك وبيراميدز

أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78 ، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59 ، وابراهيم نداي في الدقيقة 61 .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي،خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر،خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو"

- ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد عبد الغني

ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا

ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي

ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ،خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس.



