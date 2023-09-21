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دوري نايل ..وليد الكرتى رجل مباراة الزمالك وبيراميدز

9/21/2023 2:38:41 PM
(MENAFN- Youm7) حصد وليد الكرتى لاعب بيراميدز جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك والتى جمعتهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دورى نايل.وتعادل الزمالك مع نظيره بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي
ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقان أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78 ، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59 ، وابراهيم نداي في الدقيقة 61 .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي،خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر،خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو"
- ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد عبد الغني
ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا
ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي
ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ،خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس.



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