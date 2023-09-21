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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 9 / 2023

9/21/2023 2:38:40 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها بيراميدز يتعادل مع الزمالك 2-2 في دوري نايل.

بيراميدز يتعادل مع الزمالك 2-2 في دوري نايل.. صور



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