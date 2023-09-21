حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 9 / 2023

بيراميدز يتعادل مع الزمالك 2-2 في دوري نايل.. صور







دورى نايل .. الاتحاد يحصد أول ثلاث نقاط على حساب سيراميكا "فيديو"







دوري نايل .. مودرن فيوتشر يهزم فاركو بهدفين نظيفين "فيديو"

الزمالك يغرم حسام عبد المجيد 200 ألف جنيه بعد استبعاده من مباراة بيراميدز

انطلاق دورى الكرة النسائية 20 أكتوبر بمشاركة 16 فريقا







كهربا يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي







غموض مصير كريم نيدفيد من تدعيم الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي







الأهلى يحقق أول انتصار أفريقى بكأس العالم لأندية السلة بعد هزيمة إيجنايت الأمريكى



