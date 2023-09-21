حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 9 / 2023
التاريخ
9/21/2023 2:38:40 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها بيراميدز يتعادل مع الزمالك 2-2 في دوري نايل.
بيراميدز يتعادل مع الزمالك 2-2 في دوري نايل.. صور
دورى نايل .. الاتحاد يحصد أول ثلاث نقاط على حساب سيراميكا "فيديو"
دوري نايل .. مودرن فيوتشر يهزم فاركو بهدفين نظيفين "فيديو"
الزمالك يغرم حسام عبد المجيد 200 ألف جنيه بعد استبعاده من مباراة بيراميدز
جلسة خاصة تحسم مصير شكوى الزمالك ضد أحمد أيمن وعيد ثنائى المصرى
انطلاق دورى الكرة النسائية 20 أكتوبر بمشاركة 16 فريقا
كهربا يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي
غموض مصير كريم نيدفيد من تدعيم الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي
الأهلى يحقق أول انتصار أفريقى بكأس العالم لأندية السلة بعد هزيمة إيجنايت الأمريكى
MENAFN21092023000132011024ID1107115370
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.