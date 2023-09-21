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وزير الدفاع يؤكد تسخير كل الإمكانيات لرفع الكفاءة والجاهزية والاستعداد لمنتسبي الجيش الكويتي

9/21/2023 2:38:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 21 – 9 (كونا) -- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اهتمامه ودعمه لمنتسبي الجيش الكويتي وحرصه على تسخير كل الإمكانيات الكفيلة برفع مستوى كفاءتهم واستعدادهم القتالي لتمكينهم من أداء دورهم المشرف وواجبهم الوطني في الذود عن تراب الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه. جاء ذلك في تصريح للشيخ أحمد الفهد نقله بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش اليوم الخميس عقب زيارة تفقدية قام بها إلى هيئة العمليات والخطط برئاسة الأركان حيث كان في استقباله رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي الشمري وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.
وأشاد الشيخ أحمد الفهد بجهود هيئة العمليات والخطط وما تقدمه من دعم ومساندة وتوجيه لعموم وحدات الجيش وما تملكه من خبرات وإمكانيات في مجال قيادة وإدارة مختلف الأزمات.
كما اشاد بما يتمتع به منتسبوها من قدرات ومهارات وإلمام تام في العمل على أحدث الأجهزة والمعدات والوسائل التكنولوجية مما يسهم في حفظ أمن وسرية المعلومات العسكرية وتأمين عملية تمريرها بين مختلف القطاعات العسكرية.
وذكر البيان أن الشيخ أحمد الفهد استمع خلال الزيارة إلى شرح حول طبيعة المهام والواجبات التي تقوم الهيئة بتنفيذها ومتابعتها من خلال قيامها بمسؤولية التخطيط والتوجيه والتنسيق التي تستهدف كافة الأنشطة والعمليات في عموم وحدات الجيش الكويتي قدمه مدير الخطط المشتركة بهيئة العمليات والخطط العميد الركن فوازالحربي. (النهاية)

ع ك / ح ع




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