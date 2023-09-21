وزير الدفاع يؤكد تسخير كل الإمكانيات لرفع الكفاءة والجاهزية والاستعداد لمنتسبي الجيش الكويتي

وزير الدفاع يؤكد تسخير كل الإمكانيات لرفع الكفاءة والجاهزية والاستعداد لمنتسبي الجيش الكويتي
التاريخ
9/21/2023 2:38:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 21 – 9 (كونا) -- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اهتمامه ودعمه لمنتسبي الجيش الكويتي وحرصه على تسخير كل الإمكانيات الكفيلة برفع مستوى كفاءتهم واستعدادهم القتالي لتمكينهم من أداء دورهم المشرف وواجبهم الوطني في الذود عن تراب الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه. جاء ذلك في تصريح للشيخ أحمد الفهد نقله بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش اليوم الخميس عقب زيارة تفقدية قام بها إلى هيئة العمليات والخطط برئاسة الأركان حيث كان في استقباله رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي الشمري وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.
وأشاد الشيخ أحمد الفهد بجهود هيئة العمليات والخطط وما تقدمه من دعم ومساندة وتوجيه لعموم وحدات الجيش وما تملكه من خبرات وإمكانيات في مجال قيادة وإدارة مختلف الأزمات.
كما اشاد بما يتمتع به منتسبوها من قدرات ومهارات وإلمام تام في العمل على أحدث الأجهزة والمعدات والوسائل التكنولوجية مما يسهم في حفظ أمن وسرية المعلومات العسكرية وتأمين عملية تمريرها بين مختلف القطاعات العسكرية.
وذكر البيان أن الشيخ أحمد الفهد استمع خلال الزيارة إلى شرح حول طبيعة المهام والواجبات التي تقوم الهيئة بتنفيذها ومتابعتها من خلال قيامها بمسؤولية التخطيط والتوجيه والتنسيق التي تستهدف كافة الأنشطة والعمليات في عموم وحدات الجيش الكويتي قدمه مدير الخطط المشتركة بهيئة العمليات والخطط العميد الركن فوازالحربي. (النهاية)
ع ك / ح ع
MENAFN21092023000071011013ID1107115369
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.