هواوي: الذكاء الاصطناعي أصبح محركا رئيسا للنمو الاقتصادي

هواوي: الذكاء الاصطناعي أصبح محركا رئيسا للنمو الاقتصادي
التاريخ
9/21/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) شنغهاي (الصين) - 21 - 9 (كونا) -- أكد رئيس منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة (هواوي) الصينية للاتصالات يانغ تشاوبين اليوم الخميس أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركا رئيسا لتطوير الإنتاج والنمو الاقتصادي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاوبين خلال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر (هواوي كونكت 2023) تحت عنوان (احتضان الذكاء الاصطناعي: بناء البنية التحتية الرقمية لعالم ذكي).
وقال تشاوبين إن بناء البنية التحتية الرقمية أمر حيوي في عصر الذكاء الاصطناعي الذي يتميز بمجموعة واسعة من النماذج والتطبيقات.
واضاف ان (هواوي) أطلقت حلولا تساعد الصناعات على التحول الى الذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاستراتيجية الجديدة.
واكد التزام الشركة ببناء البنية الأساسية للحوسبة القوية والتخزين بهدف تلبية الاحتياجات المتنوعة لحوسبة الذكاء الاصطناعي لمختلف الصناعات.
وذكر ان تطور الذكاء الاصطناعي سيؤدي الى زيادة كبيرة في الطلب على الحوسبة وتخزين البيانات مشيرا الى ان (هواوي) قدمت ابتكارات معمارية ونظامية لدعم منصات ذات طاقة حاسوبية عالية لسيناريوهات مختلفة.
من جهته قال المدير التنفيذي لشركة (هواوي) والرئيس التنفيذي ل(هواوي كلاود) تشانغ بينغ آن في كلمة بعنوان (إعادة تشكيل الصناعات باستخدام الذكاء الاصطناعي) إن العالم يواجه تحديات كبيرة أمام الذكاء الاصطناعي.
واضاف ان (هواوي) ساعدت أكثر من ألف مؤسسة على خلق قيمة حقيقية من المشاريع الذكية لسد الفجوة بين التكنولوجيا الذكية والاحتياجات الصناعية مما يمهد الطريق للعملاء نحو التكنولوجيا الرقمية - الذكية. (النهاية)
م ج ز / ط م ا
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