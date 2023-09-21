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هواوي: الذكاء الاصطناعي أصبح محركا رئيسا للنمو الاقتصادي

9/21/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) شنغهاي (الصين) - 21 - 9 (كونا) -- أكد رئيس منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة (هواوي) الصينية للاتصالات يانغ تشاوبين اليوم الخميس أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركا رئيسا لتطوير الإنتاج والنمو الاقتصادي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاوبين خلال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر (هواوي كونكت 2023) تحت عنوان (احتضان الذكاء الاصطناعي: بناء البنية التحتية الرقمية لعالم ذكي).
وقال تشاوبين إن بناء البنية التحتية الرقمية أمر حيوي في عصر الذكاء الاصطناعي الذي يتميز بمجموعة واسعة من النماذج والتطبيقات.
واضاف ان (هواوي) أطلقت حلولا تساعد الصناعات على التحول الى الذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاستراتيجية الجديدة.
واكد التزام الشركة ببناء البنية الأساسية للحوسبة القوية والتخزين بهدف تلبية الاحتياجات المتنوعة لحوسبة الذكاء الاصطناعي لمختلف الصناعات.
وذكر ان تطور الذكاء الاصطناعي سيؤدي الى زيادة كبيرة في الطلب على الحوسبة وتخزين البيانات مشيرا الى ان (هواوي) قدمت ابتكارات معمارية ونظامية لدعم منصات ذات طاقة حاسوبية عالية لسيناريوهات مختلفة.
من جهته قال المدير التنفيذي لشركة (هواوي) والرئيس التنفيذي ل(هواوي كلاود) تشانغ بينغ آن في كلمة بعنوان (إعادة تشكيل الصناعات باستخدام الذكاء الاصطناعي) إن العالم يواجه تحديات كبيرة أمام الذكاء الاصطناعي.
واضاف ان (هواوي) ساعدت أكثر من ألف مؤسسة على خلق قيمة حقيقية من المشاريع الذكية لسد الفجوة بين التكنولوجيا الذكية والاحتياجات الصناعية مما يمهد الطريق للعملاء نحو التكنولوجيا الرقمية - الذكية. (النهاية)

م ج ز / ط م ا



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