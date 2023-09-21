وزير خارجية روسيا وأمين الجامعة العربية يبحثان ملف القضية الفلسطينية

وزير خارجية روسيا وأمين الجامعة العربية يبحثان ملف القضية الفلسطينية
التاريخ
9/21/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 9 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عددا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها.
وذكرت الجامعة العربية في بيان لها اليوم الخميس أن ذلك جاء أثناء لقاء أبوالغيط مع لافروف خلال مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحرص أبوالغيط بحسب البيان على إطلاع لافروف على خلاصات الاجتماع الوزاري الذي عقد على هامش الجمعية العامة لتعزيز المبادرة العربية للسلام وذلك برعاية عربية أوروبية مشتركة.
وأشار في هذا السياق إلى أهمية مشاركة روسيا في هذا الجهد الرامي إلى الحفاظ على حل الدولتين والإبقاء على مبادرة السلام العربية على الأجندة الدولية.
وأضاف البيان أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات العربية الروسية في إطار التعاون القائم بين الجانبين الذي يجسده منتدى التعاون العربي الروسي المزمع عقد دورته القادمة قبل نهاية العام. (النهاية)
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