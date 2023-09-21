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وزير خارجية روسيا وأمين الجامعة العربية يبحثان ملف القضية الفلسطينية

9/21/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 9 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عددا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها.
وذكرت الجامعة العربية في بيان لها اليوم الخميس أن ذلك جاء أثناء لقاء أبوالغيط مع لافروف خلال مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحرص أبوالغيط بحسب البيان على إطلاع لافروف على خلاصات الاجتماع الوزاري الذي عقد على هامش الجمعية العامة لتعزيز المبادرة العربية للسلام وذلك برعاية عربية أوروبية مشتركة.
وأشار في هذا السياق إلى أهمية مشاركة روسيا في هذا الجهد الرامي إلى الحفاظ على حل الدولتين والإبقاء على مبادرة السلام العربية على الأجندة الدولية.
وأضاف البيان أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات العربية الروسية في إطار التعاون القائم بين الجانبين الذي يجسده منتدى التعاون العربي الروسي المزمع عقد دورته القادمة قبل نهاية العام. (النهاية)

م ف م / ع ف ف / ط م ا



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