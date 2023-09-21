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رئيس (مجلس القيادة) اليمني: نأمل أن يرضخ الحوثي للإرادة الشعبية لتحقيق السلام

9/21/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 9 (كونا) -- أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الخميس عن أمله بأن ترضخ ميليشيات الحوثي للإرادة الشعبية والإقليمية مشيرا إلى أن هناك طريقا متاحا لتحقيق السلام في بلاده من خلال استعادة ثقة اليمنيين بالشرعية الدولية وحكومتهم الوطنية.
وقال العليمي في كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال78 إن الاعتراف بحقيقة أن الدولة الضامنة للحقوق والحريات وسيادة القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية هي "وحدها من ستجعل بلدنا أكثر أمنا واستقرارا واحتراما في محيطه الإقليمي والدولي".
وأكد العليمي في هذا الصدد أن الأمر يتطلب دعم الحكومة الشرعية وتعزيز قدرتها على بناء الاقتصاد وتقديم الخدمات و"إحياء الأمل في الغد المشرق الذي يتحدث عنه مبعوثو ووسطاء الأمم المتحدة في كل مكان".
كما أعرب عن أمله في إنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها مشيرا إلى أن ملف السلام ظل يراوح مكانه "رغم ما قدمته الحكومة اليمنية من تنازلات ومبادرات دعما لهذا المسار".
وفي الإطار حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن "أي تراخ من جانب المجتمع الدولي أو التعامل مع الميليشيات كسلطة أمر واقع من شأنه أن يجعل من ممارسة القمع وانتهاك الحريات العامة سلوكا يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال".
وشدد على ضرورة توافر الضمانات الكافية للسلام الذي يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا والاحتكام للشرعية الدولية مضيفا أن السلام المستدام يجب أن يقوم على العدالة والإنصاف ومعالجة آثار الماضي والقضايا الرئيسية ذات البعد الوطني.
وقال العليمي أيضا إن "أي مبادرة سلام أو إجراءات لبناء الثقة ينبغي أن تكون قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني وأن يستفيد منها ضحايا الصراع وفي مقدمتهم النساء والأطفال".
وأوضح أنه من أجل إعادة الثقة وتحسين فرص التقدم في الملف اليمني "يجب علينا الاعتراف بأن المسار القائم على التدخلات الإنسانية الدولية بحاجة إلى إعادة نظر ومعالجات جذرية لكي يتسق ومبادئ القانون الدولي والمحاذير المتعلقة بتمويل الإرهاب والتمرد والجماعات المسلحة".
وأضاف أنه في الوقت الذي ترحب فيه بلاده بتوجه الأمم المتحدة نحو الانتقال بمسار التدخلات الإغاثية باليمن إلى نطاق التنمية المستدامة فإن "هذا التحول يجب أن يشمل ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر البنك المركزي اليمني لتعزيز العملة الوطنية وكبح جماح التضخم وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للميليشيات المسلحة".
وفي الختام أشاد العليمي بالتضامن والموقف الموحد للمجتمع الدولي الداعم للشرعية الدستورية وسيادة اليمن واستقلاله ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. (النهاية)

ع س ت / ط م ا



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