فرنسا تدين الضربات الروسية بصواريخ (كروز) على أوكرانيا

فرنسا تدين الضربات الروسية بصواريخ (كروز) على أوكرانيا
التاريخ
9/21/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 21 - 9 (كونا) -- دانت فرنسا بأشد العبارات اليوم الخميس سلسلة ضربات شنتها روسيا أخيرا باستخدام صواريخ (كروز) على أوكرانيا مؤكدة أنها تشكل "انتهاكا صارخا ومتعمدا" للقانون الإنساني الدولي.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ان باريس تدين الضربات التي شنتها روسيا وتسببت في ضحيتين على الأقل في (خيرسون) والعديد من الجرحى في (كييف) بالاضافة الى انقطاع التيار الكهربائي في خمس مناطق من البلاد.
واكدت ان "هذه الضربات على المدنيين وحملة تدمير البنية التحتية للطاقة مع اقتراب فصل الشتاء تتكرر مرة اخرى كما حدث في الشتاء الماضي وتشكل انتهاكا صارخا ومتعمدا جديدا للقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا من قبل روسيا".
ونقل البيان عن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا قولها إن "هذه الأعمال غير المقبولة تشكل جرائم حرب ولا يمكن أن تمر دون عقاب".
واكدت فرنسا مواصلة دعمها للمحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية "من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم".
وذكر البيان ان كولونا أكدت أخيرا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك أنه "بينما نحتفل بيوم السلام العالمي في 21 سبتمبر فإننا جميعا نتحمل مسؤولية وواجبا أخلاقيا للعمل على وضع حد لهذا العدوان الروسي كما دعت الجمعية العامة للامم المتحدة".
واكدت فرنسا مواصلة دعمها لأوكرانيا "مادام كان ذلك ضروريا" في جميع القطاعات لمساعدتها على "مقاومة العدوان الروسي غير القانوني". (النهاية)
م ع / ط م ا
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