Thursday, 21 September 2023 11:16 GMT

فرنسا تدين الضربات الروسية بصواريخ (كروز) على أوكرانيا

9/21/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 21 - 9 (كونا) -- دانت فرنسا بأشد العبارات اليوم الخميس سلسلة ضربات شنتها روسيا أخيرا باستخدام صواريخ (كروز) على أوكرانيا مؤكدة أنها تشكل "انتهاكا صارخا ومتعمدا" للقانون الإنساني الدولي.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ان باريس تدين الضربات التي شنتها روسيا وتسببت في ضحيتين على الأقل في (خيرسون) والعديد من الجرحى في (كييف) بالاضافة الى انقطاع التيار الكهربائي في خمس مناطق من البلاد.
واكدت ان "هذه الضربات على المدنيين وحملة تدمير البنية التحتية للطاقة مع اقتراب فصل الشتاء تتكرر مرة اخرى كما حدث في الشتاء الماضي وتشكل انتهاكا صارخا ومتعمدا جديدا للقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا من قبل روسيا".
ونقل البيان عن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا قولها إن "هذه الأعمال غير المقبولة تشكل جرائم حرب ولا يمكن أن تمر دون عقاب".
واكدت فرنسا مواصلة دعمها للمحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية "من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم".
وذكر البيان ان كولونا أكدت أخيرا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك أنه "بينما نحتفل بيوم السلام العالمي في 21 سبتمبر فإننا جميعا نتحمل مسؤولية وواجبا أخلاقيا للعمل على وضع حد لهذا العدوان الروسي كما دعت الجمعية العامة للامم المتحدة".
واكدت فرنسا مواصلة دعمها لأوكرانيا "مادام كان ذلك ضروريا" في جميع القطاعات لمساعدتها على "مقاومة العدوان الروسي غير القانوني". (النهاية)

م ع / ط م ا



MENAFN21092023000071011013ID1107115363

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث