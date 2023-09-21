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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ

9/21/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 21 - 9 (كونا) -- دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس إلى وقف فوري لجميع أشكال الأعمال القتالية واحترام وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ.
ودعا بوريل في بيان إلى "الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل وشفاف" فيما حذر من أن "التهجير القسري للسكان المدنيين عبر الوسائل العسكرية أو غيرها من الوسائل سيقابل برد قوي من الاتحاد الأوروبي".
وقال بوريل إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث مزيد من التدهور في الوضع" فيما دان "العملية العسكرية التي قامت بها أذربيجان ضد السكان الأرمن في ناغورني كاراباخ".
وكان الجانبان الاذربيجاني والارميني توصلا أمس الى اتفاق لوقف اطلاق النار بشرط حل جميع التشكيلات العسكرية الارمينية وانهاء الوجود الانفصالي سياسيا وعسكريا في اقليم كاراباخ.
ووعد الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الارمن في ناغورني كاراباخ بضمان كافة حقوقهم وفقا للتشريعات الاذربيجانية وتحسين الظروف الحياتية لهم في المستقبل القريب. (النهاية)

ن خ / ط م ا



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