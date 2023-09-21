الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ
التاريخ
9/21/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 21 - 9 (كونا) -- دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس إلى وقف فوري لجميع أشكال الأعمال القتالية واحترام وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ.
ودعا بوريل في بيان إلى "الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل وشفاف" فيما حذر من أن "التهجير القسري للسكان المدنيين عبر الوسائل العسكرية أو غيرها من الوسائل سيقابل برد قوي من الاتحاد الأوروبي".
وقال بوريل إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث مزيد من التدهور في الوضع" فيما دان "العملية العسكرية التي قامت بها أذربيجان ضد السكان الأرمن في ناغورني كاراباخ".
وكان الجانبان الاذربيجاني والارميني توصلا أمس الى اتفاق لوقف اطلاق النار بشرط حل جميع التشكيلات العسكرية الارمينية وانهاء الوجود الانفصالي سياسيا وعسكريا في اقليم كاراباخ.
ووعد الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الارمن في ناغورني كاراباخ بضمان كافة حقوقهم وفقا للتشريعات الاذربيجانية وتحسين الظروف الحياتية لهم في المستقبل القريب. (النهاية)
ن خ / ط م ا
MENAFN21092023000071011013ID1107115362
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