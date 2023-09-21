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رئيس برلمان العراق يبحث مع وفد نيابي كويتي اهمية احترام الاتفاقيات الثنائية

9/21/2023 2:38:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 21 - 9 (كونا) -- بحث رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي محمد الحلبوسي مع وفد من مجلس الامة الكويتي برئاسة النائب فهد بن جامع اليوم الخميس التأكيد على اهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين والتي تصب في مصلحة الشعبين.
وذكر مجلس النواب العراقي في بيان ان الطرفين اكدا كذلك ضرورة احترام تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ذات العلاقة.
وأشار إلى أن اللقاء بحث كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك فضلا عن تعزيز التعاون والتواصل بين مجلس النواب العراقي ومجلس الامة وتفعيل لجان الصداقة واستمرار تنسيق المواقف في المحافل الدولية ازاء قضايا المنطقة.
وشارك مجلس الأمة الكويتي أمس في أعمال الدورة ال32 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالعاصمة العراقية بغداد بوفد برئاسة عضو اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية النائب فهد بن جامع. (النهاية)

ع ح ه / ط م ا



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