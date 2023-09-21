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وزير الخارجية المصري يؤكد تطلع بلاده لتسوية سياسية للأزمة الروسية الأوكرانية

9/21/2023 2:38:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري مجددا اليوم الخميس تطلع بلاده للتوصل الى تسوية سياسية للأزمة الروسية الأوكرانية لاسيما في ضوء استمرار تداعياتها السلبية الإنسانية والسياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .
ورحب شكري بقيام الجانب الروسي بالحفاظ على استمرارية توريد الحبوب إلى بلاده بالرغم من التحديات الدولية القائمة لاسيما مع احتدام الحرب الروسية-الأوكرانية واضطراب سلاسل توريد الحبوب .
وأشار البيان الى ان المباحثات تطرقت الى بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك على رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا ومستجدات الأزمة السورية.
وأوضح البيان أن الوزيرين بحثا بشكل مستفيض مختلف أوجه التعاون الثنائي والمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بما في ذلك مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في مصر اضافة إلى التعاون المصري الروسي في مجال البترول والغاز الطبيعي.
ومن جانبه أشاد لافروف بالتعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا فضلا عما يشهده حجم التبادل التجاري بين البلدين من ازدياد مضطرد مقدما التهنئة لمصر لانضمامها إلى تجمع (بريكس).
وأشار البيان الى اشادة الوزيرين بالتعاون والتنسيق المتميز بين مصر وروسيا في مختلف المحافل الدولية والاقليمية والتأييد المتبادل للترشيحات من كلا البلدين للعديد من المناصب في الوكالات والهيئات الدولية. (النهاية)

ع ف ف / ط م ا



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