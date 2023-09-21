وزير الخارجية المصري يؤكد تطلع بلاده لتسوية سياسية للأزمة الروسية الأوكرانية

وزير الخارجية المصري يؤكد تطلع بلاده لتسوية سياسية للأزمة الروسية الأوكرانية
التاريخ
9/21/2023 2:38:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري مجددا اليوم الخميس تطلع بلاده للتوصل الى تسوية سياسية للأزمة الروسية الأوكرانية لاسيما في ضوء استمرار تداعياتها السلبية الإنسانية والسياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .
ورحب شكري بقيام الجانب الروسي بالحفاظ على استمرارية توريد الحبوب إلى بلاده بالرغم من التحديات الدولية القائمة لاسيما مع احتدام الحرب الروسية-الأوكرانية واضطراب سلاسل توريد الحبوب .
وأشار البيان الى ان المباحثات تطرقت الى بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك على رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا ومستجدات الأزمة السورية.
وأوضح البيان أن الوزيرين بحثا بشكل مستفيض مختلف أوجه التعاون الثنائي والمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بما في ذلك مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في مصر اضافة إلى التعاون المصري الروسي في مجال البترول والغاز الطبيعي.
ومن جانبه أشاد لافروف بالتعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا فضلا عما يشهده حجم التبادل التجاري بين البلدين من ازدياد مضطرد مقدما التهنئة لمصر لانضمامها إلى تجمع (بريكس).
وأشار البيان الى اشادة الوزيرين بالتعاون والتنسيق المتميز بين مصر وروسيا في مختلف المحافل الدولية والاقليمية والتأييد المتبادل للترشيحات من كلا البلدين للعديد من المناصب في الوكالات والهيئات الدولية. (النهاية)
ع ف ف / ط م ا
MENAFN21092023000071011013ID1107115360
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.