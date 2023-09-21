شباب اربد تطلق حملة وطنية لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات

اربد 21 أيلول (بترا)- انطلقت في مركز شباب وشابات الصريح التابع لمديرية شباب محافظة اربد اليوم الخميس، فعاليات الحملة الوطنية للتصدي لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية، والتي أطلقتها وزارة الشباب بالشراكة مع مديرية الأمن العام تحت عنوان "أفراح بلا أوجاع".

وحضر فعاليات حفل التوقيع متصرف لواء بني عبيد جمال الخريشه ومساعد مدير شرطة اربد العقيد محمود نعيمات، ومدير أوقاف اربد الثانية عبد السلام نصير، ومدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، إضافة إلى أعضاء المراكز الشبابية في إربد.

وقال الخريشه، إن هذه الوثيقة تمثل إسناداً مجتمعياً لجهود الجهات المعنية في التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، من خلال التطبيق الحازم للقانون المجرم لتلك العادات، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية أطلقت وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والتي تمكن المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم وتواجدهم من الدخول والتوقيع إلكترونيا على الالتزام ببنود الوثيقة خدمة لاعتبارات المصلحة العامة.

وأكد العقيد النعيمات، أهمية ودور الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة وبالشراكة مع المؤسسات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، والبعد القانوني للتعامل مع هذه الظاهرة والحد من انتشارها.

بدوره، قال مدير أوقاف اربد عبدالسلام نصير، إن الشريعة الإسلامية شددت على حرمة حياة الإنسان بإعتبارها من أهم حقوق الإنسان، وإن الإسلام يحرم ظاهرة إطلاق العيارات النارية لما فيها من إزهاق للأرواح وتخريب للممتلكات وترويع لأبناء المجتمع.

وأكد مدير شباب اربد يحيى المومني أهمية توعية المجتمع والشباب بظاهرة إطلاق العيارات النارية والتعريف بسلبياتها، مشيراً إلى رؤية جلالة الملك لمواجهة ظاهرة إطلاق العيارات النارية بإعتبارها خرقاً للقانون وخطراً يهدد حياة المواطنين الأبرياء.

وتهدف الحملة الى زيادة الوعي المجتمعي بالأضرار الناجمة عن إطلاق العيارات النارية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بالتبعات الشرعية والقانونية المترتبة على مرتكبي هذه الأفعال والأضرار المالية والاجتماعية، كما تهدف للتأكيد على دور الشباب ومؤسسات المجتمع المحلي في مكافحة هذه الظاهرة المجتمعية السلبية .

وفي نهاية الورشةـ تم الخروج بتوصيات حول هذه الظاهرة السلبية، كما قام المشاركون بالتوقيع على وثيقة شرف مع التأكيد على نبذ ورفض ظاهرة إطلاق العيارات النارية بكافة المناسبات الاجتماعية والإبلاغ عنها .

--(بترا)

ع ع/م ق/ح أ

21/09/2023 21:22:05

