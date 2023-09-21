شباب اربد تطلق حملة وطنية لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات

شباب اربد تطلق حملة وطنية لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات
التاريخ
9/21/2023 2:38:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
اربد 21 أيلول (بترا)- انطلقت في مركز شباب وشابات الصريح التابع لمديرية شباب محافظة اربد اليوم الخميس، فعاليات الحملة الوطنية للتصدي لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية، والتي أطلقتها وزارة الشباب بالشراكة مع مديرية الأمن العام تحت عنوان "أفراح بلا أوجاع".
وحضر فعاليات حفل التوقيع متصرف لواء بني عبيد جمال الخريشه ومساعد مدير شرطة اربد العقيد محمود نعيمات، ومدير أوقاف اربد الثانية عبد السلام نصير، ومدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، إضافة إلى أعضاء المراكز الشبابية في إربد.
وقال الخريشه، إن هذه الوثيقة تمثل إسناداً مجتمعياً لجهود الجهات المعنية في التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، من خلال التطبيق الحازم للقانون المجرم لتلك العادات، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية أطلقت وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والتي تمكن المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم وتواجدهم من الدخول والتوقيع إلكترونيا على الالتزام ببنود الوثيقة خدمة لاعتبارات المصلحة العامة.
وأكد العقيد النعيمات، أهمية ودور الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة وبالشراكة مع المؤسسات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، والبعد القانوني للتعامل مع هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
بدوره، قال مدير أوقاف اربد عبدالسلام نصير، إن الشريعة الإسلامية شددت على حرمة حياة الإنسان بإعتبارها من أهم حقوق الإنسان، وإن الإسلام يحرم ظاهرة إطلاق العيارات النارية لما فيها من إزهاق للأرواح وتخريب للممتلكات وترويع لأبناء المجتمع.
وأكد مدير شباب اربد يحيى المومني أهمية توعية المجتمع والشباب بظاهرة إطلاق العيارات النارية والتعريف بسلبياتها، مشيراً إلى رؤية جلالة الملك لمواجهة ظاهرة إطلاق العيارات النارية بإعتبارها خرقاً للقانون وخطراً يهدد حياة المواطنين الأبرياء.
وتهدف الحملة الى زيادة الوعي المجتمعي بالأضرار الناجمة عن إطلاق العيارات النارية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بالتبعات الشرعية والقانونية المترتبة على مرتكبي هذه الأفعال والأضرار المالية والاجتماعية، كما تهدف للتأكيد على دور الشباب ومؤسسات المجتمع المحلي في مكافحة هذه الظاهرة المجتمعية السلبية .
وفي نهاية الورشةـ تم الخروج بتوصيات حول هذه الظاهرة السلبية، كما قام المشاركون بالتوقيع على وثيقة شرف مع التأكيد على نبذ ورفض ظاهرة إطلاق العيارات النارية بكافة المناسبات الاجتماعية والإبلاغ عنها .
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
21/09/2023 21:22:05
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