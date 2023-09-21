انطلاق فعاليات المؤتمر العربي لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم

انطلاق فعاليات المؤتمر العربي لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم
التاريخ
9/21/2023 2:38:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 21 أيلول (بترا)- تحت رعاية سمو الأميرة منى الحسين، نظمت الجمعية الأردنية لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم بنقابة الأطباء بالتعاون مع الاتحاد العالمي لجمعيات أطباء التخدير، في فندق أنتركونتينتال الأردن المؤتمر الرابع عشر لرابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم، بالتزامن مع المؤتمر الوطني الثالث عشر والمؤتمر الدولي السابع للجمعية الأردنية لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم.
وقالت مندوبة سمو الأميرة منى الحسين، أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة إلهام خريسات، إن تنظيم المؤتمر وما سيتناوله من مستجدات على صعيد اختصاص طب التخدير، والعناية المركزة، وعلاج الألم في العالم، يشكل حافزاً قوياً للإطلاع على المستجدات في أساليب علاج التخصصات التي تحتاج إلى تخدير، ويشكل كذلك فرصة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الأوراق العلمية، والمشاركة في ورش العمل المختلفة.
وأشارت خريسات إلى ما حققته وزارة الصحة من إنجازات في تخصص التخدير والعناية المركزة، حيث قامت باستحداث برنامج الزمالة للعناية الحثيثة للكبار وإلحاق عدد من أخصائي التخدير في هذا البرنامج، ووضعت سياسات وبرتوكولات إدارية وعلاجية على مستوى المملكة للعناية الحثيثة للكبار في مستشفياتها ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية، كما تم عقد العديد من الورش التدريبية في هذا المجال بالتعاون مع هذه الجهات.
من جهته، قال رئيس المؤتمر والجمعية الأردنية لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم الدكتور عبدالكريم العويدي العبادي، إن انعقاد المؤتمر في المملكة يأتي اعترافاً بالمكانة التي يحظى ويتمتع بها الأردن في اختصاص التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم والعلاقة المتميزة للجمعية مع الجمعيات العربية، مشيراً إلى أن المؤتمر يشارك فيه 600 طبيب مختص من 27 دولة عربية وأجنبية.
من جانبه، قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور معاوية عبابنة، إن المؤتمر يناقش 70 ورقة علمية ويضم أكثر من 51 محاضراً من أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية، مشيراً أن المؤتمر معتمد من المجلس الطبي الأردني بواقع 6 ساعات للحضور و 8 ساعات للمحاضرين لغايات التطوير المهني.
وأوضح عبابنة، أن المؤتمر سيناقش أحدث ما توصل إليه العلم في نظم العلاج المتبعة في عدد من التخصصات الطبية التي تحتاج إلى التخدير و العناية المركزة، مثل التخدير العام لأمراض القلب والدورة الدموية، والتخثر والأمراض العصبية وأمراض الأطفال والنسائية، وتسكين الألم وأمراض الدم والأورام، وأمراض الكلى وإدارة السوائل في الجسم والهبوط الرئوي والتمريض والتغذية والصيدلة، وكذلك التخدير الناحي في مناطق الجسم المختلفة ، وكذلك التخدير المستعمل للإفاقة السريعة.
بدوره، قال رئيس رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم الدكتور منير شواقفه، إن المؤتمر يتميز بالحشد الطبي العربي المشارك في اجتماعات الرابطة العربية لجمعيات التخدير والعناية المركزة، وانه دليل ساطع على أن شعلة الرابطة العربية لا تزال تنير درب الأطباء العرب الذين يثبتون بحضورهم وتعاونهم حيوية وأصالة مؤسساتنا العربية.
وقال مندوب نقابة الأطباء أمين سر النقابة الدكتور طارق التميمي، إن الجمعيات الطبية التابعة للنقابة لها دور كبير في اطلاع الأطباء على أحدث المستجدات الطبية لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى ومن بينها جمعية أطباء التخدير.
وألقى وزير الصحة الأسبق الدكتور زيد حمزة كلمة تذكارية تناول فيها تطور اختصاص التخدير ومعالجة الألم.
وافتتح على هامش المؤتمر المعرض الطبي الذي تشارك فيه شركات أدوية وأجهزة طبية أردنية وأجنبية.
--(بترا)
ع ح/م ق/ح أ
21/09/2023 21:09:34
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