انطلاق فعاليات المؤتمر العربي لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم

عمان 21 أيلول (بترا)- تحت رعاية سمو الأميرة منى الحسين، نظمت الجمعية الأردنية لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم بنقابة الأطباء بالتعاون مع الاتحاد العالمي لجمعيات أطباء التخدير، في فندق أنتركونتينتال الأردن المؤتمر الرابع عشر لرابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم، بالتزامن مع المؤتمر الوطني الثالث عشر والمؤتمر الدولي السابع للجمعية الأردنية لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم.

وقالت مندوبة سمو الأميرة منى الحسين، أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة إلهام خريسات، إن تنظيم المؤتمر وما سيتناوله من مستجدات على صعيد اختصاص طب التخدير، والعناية المركزة، وعلاج الألم في العالم، يشكل حافزاً قوياً للإطلاع على المستجدات في أساليب علاج التخصصات التي تحتاج إلى تخدير، ويشكل كذلك فرصة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الأوراق العلمية، والمشاركة في ورش العمل المختلفة.

وأشارت خريسات إلى ما حققته وزارة الصحة من إنجازات في تخصص التخدير والعناية المركزة، حيث قامت باستحداث برنامج الزمالة للعناية الحثيثة للكبار وإلحاق عدد من أخصائي التخدير في هذا البرنامج، ووضعت سياسات وبرتوكولات إدارية وعلاجية على مستوى المملكة للعناية الحثيثة للكبار في مستشفياتها ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية، كما تم عقد العديد من الورش التدريبية في هذا المجال بالتعاون مع هذه الجهات.

من جهته، قال رئيس المؤتمر والجمعية الأردنية لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم الدكتور عبدالكريم العويدي العبادي، إن انعقاد المؤتمر في المملكة يأتي اعترافاً بالمكانة التي يحظى ويتمتع بها الأردن في اختصاص التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم والعلاقة المتميزة للجمعية مع الجمعيات العربية، مشيراً إلى أن المؤتمر يشارك فيه 600 طبيب مختص من 27 دولة عربية وأجنبية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور معاوية عبابنة، إن المؤتمر يناقش 70 ورقة علمية ويضم أكثر من 51 محاضراً من أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية، مشيراً أن المؤتمر معتمد من المجلس الطبي الأردني بواقع 6 ساعات للحضور و 8 ساعات للمحاضرين لغايات التطوير المهني.

وأوضح عبابنة، أن المؤتمر سيناقش أحدث ما توصل إليه العلم في نظم العلاج المتبعة في عدد من التخصصات الطبية التي تحتاج إلى التخدير و العناية المركزة، مثل التخدير العام لأمراض القلب والدورة الدموية، والتخثر والأمراض العصبية وأمراض الأطفال والنسائية، وتسكين الألم وأمراض الدم والأورام، وأمراض الكلى وإدارة السوائل في الجسم والهبوط الرئوي والتمريض والتغذية والصيدلة، وكذلك التخدير الناحي في مناطق الجسم المختلفة ، وكذلك التخدير المستعمل للإفاقة السريعة.

بدوره، قال رئيس رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم الدكتور منير شواقفه، إن المؤتمر يتميز بالحشد الطبي العربي المشارك في اجتماعات الرابطة العربية لجمعيات التخدير والعناية المركزة، وانه دليل ساطع على أن شعلة الرابطة العربية لا تزال تنير درب الأطباء العرب الذين يثبتون بحضورهم وتعاونهم حيوية وأصالة مؤسساتنا العربية.

وقال مندوب نقابة الأطباء أمين سر النقابة الدكتور طارق التميمي، إن الجمعيات الطبية التابعة للنقابة لها دور كبير في اطلاع الأطباء على أحدث المستجدات الطبية لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى ومن بينها جمعية أطباء التخدير.

وألقى وزير الصحة الأسبق الدكتور زيد حمزة كلمة تذكارية تناول فيها تطور اختصاص التخدير ومعالجة الألم.

وافتتح على هامش المؤتمر المعرض الطبي الذي تشارك فيه شركات أدوية وأجهزة طبية أردنية وأجنبية.

--(بترا)

ع ح/م ق/ح أ

21/09/2023 21:09:34