إفتتاح معرض صور إربد الفوتغرافي في مركز إربد الثقافي

إربد 21 أيلول(بترا) نظمت مديرية ثقافة محافظة إربد في قاعة جاليري مركز إربد الثقافي مساء اليوم، معرضا لصور إربد الفوتغرافي، وذلك بمشاركة عدد من المصورين من محافظ إربد.

وأشتمل المعرض الذي أفتتحه مدير مديرية آثار محافظة إربد زياد غنيمات، بحضور مدير تنمية إربد محمد أبو طربوش، ورجل الأعمال المهندس جمال الزيناتي ومندوب مديرية ثقافة إربد زياد مرعي، على مجموعة من الصور الفوتوغرافية بعدسة مصوري محافظة إربد، حيث تضمن المعرض صورا للمباني الأثرية والتراثية في محافظة إربد ومناظرها الطبيعية الخلابة.

وشارك في المعرض كل من الفنان بلال شبول، فادي حداد، محمد شلول، نعيمة الجمل، إسماعيل ربابعة، عدنان بشارات، صالح حمدوني، عبدالله بشتاوي، حسين العنوز وعصمت الأحمد.

وفي نهاية حفل الافتتاح تم توزيع الدروع التقديرية على جميع المصورين المشاركين في المعرض، وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة.

(بترا)

ع ع/ح أ

21/09/2023 20:58:54