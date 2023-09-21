إفتتاح معرض صور إربد الفوتغرافي في مركز إربد الثقافي

إفتتاح معرض صور إربد الفوتغرافي في مركز إربد الثقافي
التاريخ
9/21/2023 2:38:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 21 أيلول(بترا) نظمت مديرية ثقافة محافظة إربد في قاعة جاليري مركز إربد الثقافي مساء اليوم، معرضا لصور إربد الفوتغرافي، وذلك بمشاركة عدد من المصورين من محافظ إربد.
وأشتمل المعرض الذي أفتتحه مدير مديرية آثار محافظة إربد زياد غنيمات، بحضور مدير تنمية إربد محمد أبو طربوش، ورجل الأعمال المهندس جمال الزيناتي ومندوب مديرية ثقافة إربد زياد مرعي، على مجموعة من الصور الفوتوغرافية بعدسة مصوري محافظة إربد، حيث تضمن المعرض صورا للمباني الأثرية والتراثية في محافظة إربد ومناظرها الطبيعية الخلابة.
وشارك في المعرض كل من الفنان بلال شبول، فادي حداد، محمد شلول، نعيمة الجمل، إسماعيل ربابعة، عدنان بشارات، صالح حمدوني، عبدالله بشتاوي، حسين العنوز وعصمت الأحمد.
وفي نهاية حفل الافتتاح تم توزيع الدروع التقديرية على جميع المصورين المشاركين في المعرض، وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة.
(بترا)
ع ع/ح أ
21/09/2023 20:58:54
MENAFN21092023000117011021ID1107115357
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