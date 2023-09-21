برنامج تدريبي لمزودي الخدمات السياحية في جرش

جرش 21 أيلول(بترا)- نفذت مديرية السياحة في محافظة جرش بالتعاون مع معهد التدريب المهني اليوم الخميس برنامج تدريبي لمزودي الخدمات السياحية للباحثين عن العمل ورفع كفاءة العاملين في القطاع السياحي .

وقال نائب محافظ جرش محمد العواملة الذي افتتح فعاليات البرنامج التدريبي مندوبا عن المحافظ ، إن مثل هذه البرامج تساهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة وتأهيل الشباب الباحثين عن العمل وتوفير الفرص لهم، مشيراً إلى أهمية التركيز على حل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال التدريب والتأهيل وإيجاد فرص لهم بالتنسيق بين مؤسسة التدريب المهني ومديرية السياحة .

وبين مديرا سياحة جرش حسام محارمه ومعهد التدريب المهني محمد العتوم، أن البرنامج التدريبي الذي ينفذ في المعهد سيعمل على تدريب عدد من الشباب والشابات والعاملين في القطاع السياحي، مشيرين إلى أن الهدف من البرنامج تأهيل وتدريب قوى عاملة في مختلف المجالات المهنية في المجال السياحي ورفع

الكفاءات.

وأشارا إلى تدريب 80 متدرباً ومتدربة في مجالات الطعام ومهارات الاتصال مع السائح بالإضافة إلى الخبائز والحلويات، مشيرين إلى أنه تم العام الماضي تدريب 100 متدرب ومتدربة .

--(بترا)

ع.ف/م ق/ح أ

21/09/2023 20:50:58