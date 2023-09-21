برنامج تدريبي لمزودي الخدمات السياحية في جرش
التاريخ
9/21/2023 2:38:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
جرش 21 أيلول(بترا)- نفذت مديرية السياحة في محافظة جرش بالتعاون مع معهد التدريب المهني اليوم الخميس برنامج تدريبي لمزودي الخدمات السياحية للباحثين عن العمل ورفع كفاءة العاملين في القطاع السياحي .
وقال نائب محافظ جرش محمد العواملة الذي افتتح فعاليات البرنامج التدريبي مندوبا عن المحافظ ، إن مثل هذه البرامج تساهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة وتأهيل الشباب الباحثين عن العمل وتوفير الفرص لهم، مشيراً إلى أهمية التركيز على حل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال التدريب والتأهيل وإيجاد فرص لهم بالتنسيق بين مؤسسة التدريب المهني ومديرية السياحة .
وبين مديرا سياحة جرش حسام محارمه ومعهد التدريب المهني محمد العتوم، أن البرنامج التدريبي الذي ينفذ في المعهد سيعمل على تدريب عدد من الشباب والشابات والعاملين في القطاع السياحي، مشيرين إلى أن الهدف من البرنامج تأهيل وتدريب قوى عاملة في مختلف المجالات المهنية في المجال السياحي ورفع
الكفاءات.
وأشارا إلى تدريب 80 متدرباً ومتدربة في مجالات الطعام ومهارات الاتصال مع السائح بالإضافة إلى الخبائز والحلويات، مشيرين إلى أنه تم العام الماضي تدريب 100 متدرب ومتدربة .
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
21/09/2023 20:50:58
MENAFN21092023000117011021ID1107115356
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