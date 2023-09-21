Thursday, 21 September 2023 11:15 GMT

برنامج تدريبي لمزودي الخدمات السياحية في جرش

9/21/2023 2:38:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 21 أيلول(بترا)- نفذت مديرية السياحة في محافظة جرش بالتعاون مع معهد التدريب المهني اليوم الخميس برنامج تدريبي لمزودي الخدمات السياحية للباحثين عن العمل ورفع كفاءة العاملين في القطاع السياحي .
وقال نائب محافظ جرش محمد العواملة الذي افتتح فعاليات البرنامج التدريبي مندوبا عن المحافظ ، إن مثل هذه البرامج تساهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة وتأهيل الشباب الباحثين عن العمل وتوفير الفرص لهم، مشيراً إلى أهمية التركيز على حل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال التدريب والتأهيل وإيجاد فرص لهم بالتنسيق بين مؤسسة التدريب المهني ومديرية السياحة .
وبين مديرا سياحة جرش حسام محارمه ومعهد التدريب المهني محمد العتوم، أن البرنامج التدريبي الذي ينفذ في المعهد سيعمل على تدريب عدد من الشباب والشابات والعاملين في القطاع السياحي، مشيرين إلى أن الهدف من البرنامج تأهيل وتدريب قوى عاملة في مختلف المجالات المهنية في المجال السياحي ورفع
الكفاءات.
وأشارا إلى تدريب 80 متدرباً ومتدربة في مجالات الطعام ومهارات الاتصال مع السائح بالإضافة إلى الخبائز والحلويات، مشيرين إلى أنه تم العام الماضي تدريب 100 متدرب ومتدربة .
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
21/09/2023 20:50:58

MENAFN21092023000117011021ID1107115356

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث