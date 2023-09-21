زعماء العالم يطالبون بمفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين وإنهاء احتلال فلسطين

نيويورك 21 أيلول (بترا)- طالب زعماء دول يشاركون بأعمال الدورة 78 للجميعة العامة للأمم المتحدة، بإيجاد حل للقضية الفلسطينية يؤدي الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة، وكذلك لحل النـزاعات الدولية، ولا سيما في اليمن وسورية وليبيا والسودان، بالطرق السلمية.

ودعا رئيس بلغاريا، رومين راديف، أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى استئناف المفاوضات المباشرة التي تؤدي إلى حل الدولتين، مٌشددا على أن أرواح البشر ثمينة بنفس القدر في جميع أنحاء العالم.

وقال راديف، في خطاب ألقاه، الليلة الماضيةـ أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحل السياسي للصراع السوري هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا، مؤكدا دعم بلغاريا لوحدة اليمن وسيادته.

من جانبه، قال رئيس دولة ناميبيا، حاج جينجوب، إن الشعب الفلسطيني يتوق إلى الانتقال من الظروف اللاإنسانية للحكم القمعي، مشددا على ضرورة ان يعكس ميثاق الأمم المتحدة قيم الدبلوماسية والتعايش السلمي المتفق عليها.

بدوره، قال الرئيس الأنغولي جوا مانويل جونالفيس لورينكاو، إنه يتعين على العالم أن لا ينسى معاناة الشعب الفلسطيني وأن لا يتجاهل الحاجة إلى حل الصراع في الشرق الأوسط، وخاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" مشددا على ضرورة الامتثال للقرارات المتعلقة بالصراع المستمر منذ عقود في الشرق الأوسط بين إسرائيل وفلسطين.

وأكد الرئيس الموريتاني محمد أولد شيخ غزواني على "حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على النحو الذي أكدته قرارات المجلس ذات الصلة".

ودعا غزواني في خطابه، إلى حلول سلمية في ليبيا واليمن وسوريا وإنهاء الأعمال العدائية في السودان مٌدينا ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تزرع الفرقة والكراهية بين الغرب والدول الإسلامية.

وقال نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان، إن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني تحت الاحتلال الإسرائيلي داعيا إلى حل عادل يشمل حل الدولتين، على النحو المبين في قرارات المجلس ذات الصلة.

ودعا ميقاتي المجتمع الدولي إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذكرهم بمسؤوليتهم الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

-- (بترا)

م د/م ق/ح أ

21/09/2023 20:25:09