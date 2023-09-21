جامعة العلوم توقع على وثيقة شرف عدم إطلاق العيارات النارية بالمناسبات

الرمثا 21 أيلول(بترا) - وقعت أسرة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على وثيقة شرف عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية والأفراح.

وجاءت هذه الوثيقة تنفيذًا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وما جاء في خطابه السامي بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية المختلفة، للوصول إلى مجتمع خال من إطلاق العيارات النارية.

وتم توقيع الوثيقة، من قبل أسرة الجامعة بالالتزام بمضمون هذه المبادرة الوطنية، وأكد الجميع التزامهم ببنود الوثيقة، ومقاطعة المناسبات والأفراح التي يتخللها إطلاق عيارات نارية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، أهمية إنفاذ القانون على مطلقي العيارات النارية في المناسبات، وضرورة التصدي لهذه الظاهرة وآثارها السلبية وما تجنيه من عواقب وخيمة على المجتمع.

بدورهم، أكد الموقعون على الوثيقة أهمية محاربة هذه الظاهرة السلبية، وضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يطلق العيارات النارية، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة جنت مزيدًا من الضحايا التي أثقلت كاهل الجميع، لافتين إلى أن بإمكان الناس التعبير عن فرحهم بمظاهر الفرح المنضبطة التي لا تتسبب بآثار سلبية على المجتمع.

--(بترا)

س ع/م ق/ح أ

21/09/2023 20:22:31