جامعة العلوم توقع على وثيقة شرف عدم إطلاق العيارات النارية بالمناسبات

جامعة العلوم توقع على وثيقة شرف عدم إطلاق العيارات النارية بالمناسبات
التاريخ
9/21/2023 2:38:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الرمثا 21 أيلول(بترا) - وقعت أسرة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على وثيقة شرف عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية والأفراح.
وجاءت هذه الوثيقة تنفيذًا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وما جاء في خطابه السامي بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية المختلفة، للوصول إلى مجتمع خال من إطلاق العيارات النارية.
وتم توقيع الوثيقة، من قبل أسرة الجامعة بالالتزام بمضمون هذه المبادرة الوطنية، وأكد الجميع التزامهم ببنود الوثيقة، ومقاطعة المناسبات والأفراح التي يتخللها إطلاق عيارات نارية.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، أهمية إنفاذ القانون على مطلقي العيارات النارية في المناسبات، وضرورة التصدي لهذه الظاهرة وآثارها السلبية وما تجنيه من عواقب وخيمة على المجتمع.
بدورهم، أكد الموقعون على الوثيقة أهمية محاربة هذه الظاهرة السلبية، وضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يطلق العيارات النارية، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة جنت مزيدًا من الضحايا التي أثقلت كاهل الجميع، لافتين إلى أن بإمكان الناس التعبير عن فرحهم بمظاهر الفرح المنضبطة التي لا تتسبب بآثار سلبية على المجتمع.
--(بترا)
س ع/م ق/ح أ
21/09/2023 20:22:31
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