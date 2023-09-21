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جلسة توعوية بالكورة عن آثار التغير المناخي

9/21/2023 2:38:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 21 أيلول (بترا)- نظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج بلواء الكورة، بالتعاون مع هيئة أجيال السلام ومنظمة اليونيسف العالمية، اليوم الخميس، جلسة توعوية عن التغير المناخي، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.
وهدفت الجلسة إلى تعريف الشابات المشاركات بالتغير المناخي والفرق بين الطقس والمناخ والآثار الناجمة عن التغير المناخي و الاحتباس الحراري.
وتحدثت المحاضرة فاطمة خريسات، خلال الورشة عن الاحتباس الحراري وتأثيره على تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة ودرجة الرطوبة التي تؤثر على صحة الإنسان وزيادة الأمراض وأعداد الوفيات، إضافة إلى ما يؤثر به التغير المناخي على القطاع الزراعي والبيئة والمساحات المائية وزيادة الكوارث الطبيعية.
وأشارت إلى كيفية التعامل مع الاحتباس الحراري والتغير المناخي والحد منه عن طريق استبدال وسائل الطاقة المتعارف عليها بالطاقة النظيفة والتقليل من النفايات وإعادة تدويرها، والتقليل من الغازات الناتجة عن عوادم السيارات والمصانع وزراعة الأشجار الحرجية لزيادة التوازن البيئي.
--(بترا)
أ غ/م ق/ح أ
21/09/2023 20:17:50

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