وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد جمعيات ومراكز في جرش

جرش 21 أيلول (بترا)-علي فريحات - تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم الخميس عدداً من الجمعيات والمراكز التابعة للوزارة في محافظة جرش وأطلعت على الخدمات التي تقدمها إلى أهالي المجتمع المحلي.

وأكدت بني مصطفى خلال اللقاء الذي عقد في مبنى المحافظة، بحضور المحافظ فراس الفاعور وعدد من نواب المحافظة، ورئيس البلدية، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة في مبنى المحافظة، أن الجولة الميدانية تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية للاطلاع على واقع الخدمات والاستماع للملاحظات وحلها بما يساهم بتقديم أفضل خدمات الرعاية.

وأشارت إلى أن هناك مراعاة للشمول في توزيع الخدمات على المناطق وخصوصية كل منطقة وتخفيف الضغط على مركز المحافظة، مبينة أن وزارة التنمية الاجتماعية بصدد إنشاء وحدة جديدة للتدخل المبكر، وأندية نهارية لكبار السن في المحافظة والتي تأتي في إطار استراتيجية كبار السن .

كما، وأكدت بني مصطفى أهمية التشبيك مع مجالس المحافظات، حيث تم نقل النفقات الرأسمالية إلى مجالس المحافظات لاستكمال المشاريع وجرى إنشاء مركز للخدمات النهارية الدامج التي تفتقر المحافظة لهذا النوع من الخدمات.

وقالت، إنه وللتخفيف على الأسر المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنية، تم طرح فرص عمل بالتنسيق مع الصندوق لتشغيل أبناء تلك الأسر بحيث لا يتم قطع الدخل المخصص لهم لمدة سنة كاملة وذلك لضمان الاستدامة، مستعرضة الجهود التي تبذل لمكافحة التسول، حيث أن الغالبية العظمى الذين يتم ضبطهم ليسوا بحاجة لكنهم امتهنوا التسول لاستعطاف الناس واستغلالهم.

وأعربت بني مصطفى عن تقديرها للجهود المبذولة في مجال توفير بيئة عمل صديقة للمرأة بالمحافظة ومن ضمنها المرافق الصحية الآمنة والمناسبة للنساء باعتبارها من الشروط الأساسية لبيئة عمل صحية، وأثر هذه الجهود على المستوى الوطني، كون تمكين المرأة ليس للمرأة وحسب، ولكنه للمجتمع برمته ، جاء ذلك خلال إطلاقها حملة (صحتك حقّك) التي تنفذها جمعية جراسيا الخيرية.

وكشفت بني مصطفى خلال زيارتها لبلدية المعراض، عن استحداث مكتب للتنمية الاجتماعية في المنطقة، وسيستقبل طلبات الاستفادة من خدمات صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة إلى استحداث مركز لتنمية المجتمع المحلي، لتتمكن النساء والأسر من تحسين ظروفها الاقتصادية ، بالإضافة لمركز تقديم خدمات وبرامج تدخل مبكر.

إلى ذلك، التقت بني مصطفى، رؤساء وأعضاء جمعيات خيرية في مركز جرش للرعاية والتأهيل، حيث جددت التأكيد على أن القطاع التطوعي شريك استراتيجي مهم للوزارة.

وبينت بني مصطفى، أن الوزارة بصدد إطلاق منصة للخدمات الالكترونية بواقع عشرين خدمة إلكترونية قريباً، ما يسهل على متلقي الخدمة التقدم والحصول على الخدمات عبر البوابة الالكترونية، فضلاً عن توفير خدمة الرد الهاتفي على استفسارات وملاحظات المواطنين من خلال فريق فني متخصص.

وشددت على سعي الوزارة لتمكين الجمعيات الخيرية وتعزيز التشاركية ومن خلال اجراء بعض التعديلات على الأطر، التشريعية الناظمة لعمل الجمعيات، والوزارة تعيد النظر بقانون الجمعيات، بما ينعكس إيجاباً عليها ، وتعزيز دورها بصورة أفضل.

ونوهت إلى أن الوزارة قامت بإجراء تعديلات على نظام الاتحادات، تتناول توحيد إجراء الانتخابات على مستوى المملكة.

وأضافت بني مصطفى، أن الوزارة بصدد وضع مسودة لتصنيف الجمعيات، مما يسهل عملية تقييمها بشكل دقيق، لافتةً إلى أن الوزارة من خلال سجل الجمعيات بصدد إطلاق "منصة تكامل" في إطار الجهود الوطنية لتمكين القطاع التطوعي، لغايات توفير كافة البيانات المتعلقة بالجمعيات، بهدف تسهيل الخدمات الخدمات المقدمة للجمعيات، وتخفيف الأعباء عليها، وتعزيز دور الوزارة في الرقابة والإشراف على الجمعيات.

كما تفقدت سير العمل بمركز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة الممول من شركة البوتاس العربية، ومجلس محافظة جرش الذي سيتم الانتهاء من الأعمال فيه مطلع العام القادم.

وفي سياق متصل، سلمت بني مصطفى مواقع للمقاول لإنشاء مساكن لـ 9 أسر ، كما اطلعت على واقع البرامج والخدمات التي تقدمها جمعيات في المحافظة ومنها: جمعية سيدات المصطبة، وجمعية سيدات قفقفا ‏، وجمعية سوف الجديدة، وجمعية درب الصفصاف الخيرية ، وجمعية روابي جرش الخيرية ،وجمعية جراسيا الخيرية، كما زارت الاتحاد النسائي وجمعية خيرات جرش، ومركز تنمية المجتمع المحلي النسيم.

--(بترا)

ع.ف/م ق/ح أ

21/09/2023 20:14:22