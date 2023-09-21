وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد جمعيات ومراكز في جرش
التاريخ
9/21/2023 2:38:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
جرش 21 أيلول (بترا)-علي فريحات - تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم الخميس عدداً من الجمعيات والمراكز التابعة للوزارة في محافظة جرش وأطلعت على الخدمات التي تقدمها إلى أهالي المجتمع المحلي.
وأكدت بني مصطفى خلال اللقاء الذي عقد في مبنى المحافظة، بحضور المحافظ فراس الفاعور وعدد من نواب المحافظة، ورئيس البلدية، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة في مبنى المحافظة، أن الجولة الميدانية تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية للاطلاع على واقع الخدمات والاستماع للملاحظات وحلها بما يساهم بتقديم أفضل خدمات الرعاية.
وأشارت إلى أن هناك مراعاة للشمول في توزيع الخدمات على المناطق وخصوصية كل منطقة وتخفيف الضغط على مركز المحافظة، مبينة أن وزارة التنمية الاجتماعية بصدد إنشاء وحدة جديدة للتدخل المبكر، وأندية نهارية لكبار السن في المحافظة والتي تأتي في إطار استراتيجية كبار السن .
كما، وأكدت بني مصطفى أهمية التشبيك مع مجالس المحافظات، حيث تم نقل النفقات الرأسمالية إلى مجالس المحافظات لاستكمال المشاريع وجرى إنشاء مركز للخدمات النهارية الدامج التي تفتقر المحافظة لهذا النوع من الخدمات.
وقالت، إنه وللتخفيف على الأسر المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنية، تم طرح فرص عمل بالتنسيق مع الصندوق لتشغيل أبناء تلك الأسر بحيث لا يتم قطع الدخل المخصص لهم لمدة سنة كاملة وذلك لضمان الاستدامة، مستعرضة الجهود التي تبذل لمكافحة التسول، حيث أن الغالبية العظمى الذين يتم ضبطهم ليسوا بحاجة لكنهم امتهنوا التسول لاستعطاف الناس واستغلالهم.
وأعربت بني مصطفى عن تقديرها للجهود المبذولة في مجال توفير بيئة عمل صديقة للمرأة بالمحافظة ومن ضمنها المرافق الصحية الآمنة والمناسبة للنساء باعتبارها من الشروط الأساسية لبيئة عمل صحية، وأثر هذه الجهود على المستوى الوطني، كون تمكين المرأة ليس للمرأة وحسب، ولكنه للمجتمع برمته ، جاء ذلك خلال إطلاقها حملة (صحتك حقّك) التي تنفذها جمعية جراسيا الخيرية.
وكشفت بني مصطفى خلال زيارتها لبلدية المعراض، عن استحداث مكتب للتنمية الاجتماعية في المنطقة، وسيستقبل طلبات الاستفادة من خدمات صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة إلى استحداث مركز لتنمية المجتمع المحلي، لتتمكن النساء والأسر من تحسين ظروفها الاقتصادية ، بالإضافة لمركز تقديم خدمات وبرامج تدخل مبكر.
إلى ذلك، التقت بني مصطفى، رؤساء وأعضاء جمعيات خيرية في مركز جرش للرعاية والتأهيل، حيث جددت التأكيد على أن القطاع التطوعي شريك استراتيجي مهم للوزارة.
وبينت بني مصطفى، أن الوزارة بصدد إطلاق منصة للخدمات الالكترونية بواقع عشرين خدمة إلكترونية قريباً، ما يسهل على متلقي الخدمة التقدم والحصول على الخدمات عبر البوابة الالكترونية، فضلاً عن توفير خدمة الرد الهاتفي على استفسارات وملاحظات المواطنين من خلال فريق فني متخصص.
وشددت على سعي الوزارة لتمكين الجمعيات الخيرية وتعزيز التشاركية ومن خلال اجراء بعض التعديلات على الأطر، التشريعية الناظمة لعمل الجمعيات، والوزارة تعيد النظر بقانون الجمعيات، بما ينعكس إيجاباً عليها ، وتعزيز دورها بصورة أفضل.
ونوهت إلى أن الوزارة قامت بإجراء تعديلات على نظام الاتحادات، تتناول توحيد إجراء الانتخابات على مستوى المملكة.
وأضافت بني مصطفى، أن الوزارة بصدد وضع مسودة لتصنيف الجمعيات، مما يسهل عملية تقييمها بشكل دقيق، لافتةً إلى أن الوزارة من خلال سجل الجمعيات بصدد إطلاق "منصة تكامل" في إطار الجهود الوطنية لتمكين القطاع التطوعي، لغايات توفير كافة البيانات المتعلقة بالجمعيات، بهدف تسهيل الخدمات الخدمات المقدمة للجمعيات، وتخفيف الأعباء عليها، وتعزيز دور الوزارة في الرقابة والإشراف على الجمعيات.
كما تفقدت سير العمل بمركز البوتاس للخدمات النهارية الدامجة الممول من شركة البوتاس العربية، ومجلس محافظة جرش الذي سيتم الانتهاء من الأعمال فيه مطلع العام القادم.
وفي سياق متصل، سلمت بني مصطفى مواقع للمقاول لإنشاء مساكن لـ 9 أسر ، كما اطلعت على واقع البرامج والخدمات التي تقدمها جمعيات في المحافظة ومنها: جمعية سيدات المصطبة، وجمعية سيدات قفقفا ، وجمعية سوف الجديدة، وجمعية درب الصفصاف الخيرية ، وجمعية روابي جرش الخيرية ،وجمعية جراسيا الخيرية، كما زارت الاتحاد النسائي وجمعية خيرات جرش، ومركز تنمية المجتمع المحلي النسيم.
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
21/09/2023 20:14:22
MENAFN21092023000117011021ID1107115352
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