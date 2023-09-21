مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 بانفجار خط أنابيب غاز في رومانيا

عمان 21 أيلول (بترا)-لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون جراء انفجار في خط لأنابيب الغاز في مقاطعة فرانتشا شرق رومانيا اليوم الخميس.

وقالت وحدة الطوارئ الحكومية: إن "انفجاراً وقع في خط لأنابيب الغاز بموقع إنشاء طريق سريع بالقرب من بلدة كاليمانستي شرق البلاد ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج" ، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.

فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

--(بترا)

رصد/ي أ/ح أ

21/09/2023 19:35:50