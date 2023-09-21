مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 بانفجار خط أنابيب غاز في رومانيا

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 بانفجار خط أنابيب غاز في رومانيا
التاريخ
9/21/2023 2:38:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 21 أيلول (بترا)-لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون جراء انفجار في خط لأنابيب الغاز في مقاطعة فرانتشا شرق رومانيا اليوم الخميس.
وقالت وحدة الطوارئ الحكومية: إن "انفجاراً وقع في خط لأنابيب الغاز بموقع إنشاء طريق سريع بالقرب من بلدة كاليمانستي شرق البلاد ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج" ، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.
فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
21/09/2023 19:35:50
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