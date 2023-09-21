وزير الأشغال: دراسة مشروعين لباص سريع التردد من عمان إلى المطار والسلط

عمان 21 أيلول (بترا)- كشف وزير الأشغال العامة ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن عن تطلع وزارتي الأشغال والنقل للحصول على دعم بتنفيذ مشروعين مهمين على غرار مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء، هما مشروعا باص سريع التردد عمان-المطار وعمان-السلط ، انطلاقاً من محطة صويلح، لافتاً أنه يجري حالياً إعداد الدراسات الفنية ودراسة الجدوى للمشروعين، وأنه لا بد في النهاية من تعميم فكرة الباص سريع التردد للربط بين مختلف المحافظات لحل مشكلة النقل العام التي يعاني منها الأردن.

جاء ذلك خلال استقبال أبو السمن في مكتبه اليوم الخميس، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية غوانغز تشين والوفد المرافق، لبحث مجالات التعاون في مشاريع البنية التحتية خصوصا في قطاعي النقل والطرق.

وخلال اللقاء، أشاد أبو السمن ببرامج التعاون القائم مع البنك الدولي، وخاصة ما يتعلق بإسهامات البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية والمشاريع التي تهدف لخلق فرص للعمل، مستعرضا قائمة بالمشاريع الحكومية في قطاع النقل والطرق، وكيفية الاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال، مشيراً أن الحكومة أعدت قائمة من 14 طريقاً تفكر بطرحها على نظام (TOLL) بالشراكة مع القطاع الخاص وعلى رأسها طريق عمان التنموي وطريق عمان-عجلون الجديد.

وقال، إنه يتم التفكير أيضاً بطريق جديد يربط الحدود العراقية بمدينة العقبة، وهو طريق يبلغ طوله بحدود 640 كلم وهناك تفكير بطرحه من خلال شراكة مع القطاع الخاص على أن يكون طريق مدفوع الأجر للمركبات التي تمر عليه.

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية غوانغز تشين على استمرار البنك الدولي بتقديم الدعم لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنية التحتية من خلال تحفيز التمويل للقطاع الخاص باستخدام آليات البنك الدولي المتنوعة وخاصة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتي تعتبر من القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأعرب تشين عن تفهمه للتحديات التي يواجهها الأردن وأولويات عمل الحكومة، وقال أنه يجري حالياً دراسة المشاريع التي يمكن للبنك تمويلها في المرحلة المقبلة.

وعرض أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات رؤية الوزارة في أوجه التعاون الممكنة مع الصندوق خصوصاً في وضع خطة استدامة لممر عمان التنموي والمساعدة الفنية والمالية في تنفيذ طريق عمان-عجلون الجديد، الذي من المنتظر أن يؤدي تنفيذه الى تنشيط الحركة السياحية والتنموية في محافظة عجلون.

من جهتهاـ ثمنت أمين عام وزارة النقل وسام التهتموني الدعم والمساندة التي تلقتها وزارة النقل من البنك الدولي في إعداد إستراتيجية النقل والخطة التحديثية للنقل والسلامة على الطرق، لافتة الى أنه وبعد صدور قانون السير الجديد هناك عمل على إطلاق مدونة سلوك لمستخدمي الطرق.

وفي ختام اللقاء، شكر أبو السمن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية غوانغز تشين والوفد المرافق له على تعاونهم، معرباً عن الاهتمام بمزيد من اللقاءات لمناقشة كافة التفاصيل الفنية والمالية للمشاريع الموضوعة على طاولة البحث.

--(بترا)

م ح/م ق/ح أ

21/09/2023 19:42:33