بحث مجالات التعاون في مشاريع البنية التحتية مع البنك الدولي

عمان 21 أيلول (بترا)- بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية غوانغز تشين، مجالات التعاون في مشاريع البنية التحتية والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتمكين استثمارات القطاع الخاص.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس؛ قالت السقاف، إن الأردن أجرى إصلاحات عديدة على ملف الاستثمار بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير أفضل مناخ استثماري، كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت، أن القانون أقر بهدف تعزيز وتمكين البيئة الاستثمارية بما يسهم في تبسيط الإجراءات والسير في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشادت ببرامج التعاون القائم مع البنك الدولي، وخاصة ما يتعلق بإسهامات البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية والمشاريع التي تهدف لخلق فرص للعمل.

واستعرضت السقاف قائمة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمسجلة في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية الحكومية والتي تتركز في قطاع النقل والمياه والبنية التحتية، وكيفية الاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال.

من جانبه، أكد تشين على استمرار البنك الدولي بتقديم الدعم لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنية التحتية من خلال تحفيز التمويل للقطاع الخاص باستخدام آليات البنك الدولي المتنوعة وخاصة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتي تعتبر من القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي.

--(بترا)

ع ن/م ق/ح أ

21/09/2023 19:29:31