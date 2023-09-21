المركزي القطري يصدر أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال

المركزي القطري يصدر أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال
التاريخ
9/21/2023 2:38:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الدوحة 21 أيلول (بترا)- أصدر مصرف قطر المركزي اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال (137.3 مليون دولار) لأجل أسبوع واحد تستحق الخميس المقبل، وبعائد نسبته 5.75 بالمئة.
وكان مصرف قطر المركزي، أصدر في وقت سابق من الشهر الجاري، أذونات خزينة لآجال أسبوع، بقيمة بلغت مليار ريال.
وتجدر الإشارة إلى أن أذون الخزانة تعتبر أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، مع التحكم في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
وقرر مصرف قطر المركزي اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر.
--(بترا)
م ق/ح أ
21/09/2023 19:08:20
MENAFN21092023000117011021ID1107115346
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.