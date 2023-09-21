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المركزي القطري يصدر أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال

9/21/2023 2:38:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 21 أيلول (بترا)- أصدر مصرف قطر المركزي اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال (137.3 مليون دولار) لأجل أسبوع واحد تستحق الخميس المقبل، وبعائد نسبته 5.75 بالمئة.
وكان مصرف قطر المركزي، أصدر في وقت سابق من الشهر الجاري، أذونات خزينة لآجال أسبوع، بقيمة بلغت مليار ريال.
وتجدر الإشارة إلى أن أذون الخزانة تعتبر أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، مع التحكم في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
وقرر مصرف قطر المركزي اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر.
--(بترا)
م ق/ح أ
21/09/2023 19:08:20

MENAFN21092023000117011021ID1107115346

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