بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والسفارة التركية

السلط 21 أيلول(بترا)- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني اليوم الخميس مع السفير التركي في عمان آردام أوزان والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والسفارة التركية والمؤسسات التعليمية والبحثية في تركيا .

وأكد الدكتور العجلوني عمق العلاقات التاريخية والصداقة التي تربط الأردن بالجمهورية التركية، لافتاً إلى أن تركيا امتداد للعالم العربي والإسلامي .

وأشار إلى اهتمام الجامعة بتعزيز آواصر التعاون مع الجامعات التركية والمؤسسات العلمية والبحثية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية وتبادل الطلبة، منوهاً أن الجامعة لديها اتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات التركية .

وأكد استعداد الجامعة للتعاون في مجال تدريس اللغة العربية التطبيقية للطلبة الأتراك وإقامة الدورات التدريبية وإعداد وتصميم برنامج خاص بهم يناسب إمكانياتهم لتعليمهم اللغة العربية وفي مختلف كلياتها بالإضافة إلى إمكانية طرح مساق للغة التركية كمتطلب اختياري لطلبة الجامعة.

بدوره، أشاد أوزان بالعلاقات التاريخية التي تربط الأردن بتركيا من خلال التاريخ المشترك بين البلدين والسمعة الطيبة التي تتمتع بها جامعة البلقاء التطبيقية مقدرا لإدارة الجامعة جهودها المتميزة ودورها في هذا المجال .

وأشار إلى التعاون الكبير بين الأردن وتركيا في مختلف المجالات والمشاريع التنموية والثقافية والعمل المستمر على تطويره وخاصة في مجال التعليم، مؤكداً استعداد تركيا للتوسع في التعاون والربط بين الجامعات التركية وجامعة البلقاء وإقامة ودعم المشاريع المشتركة من خلال الوكالة التركية للتعاون والتنسيق .

واتفق الجانبان على دراسة آليات العمل لتفعيل هذا التعاون وتحقيق الاستفادة بما ينعكس إيجاباً على البلقاء التطبيقية والجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية التركية .

--(بترا)

أع/م ق/ح أ

21/09/2023 19:06:44