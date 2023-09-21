بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والسفارة التركية
التاريخ
9/21/2023 2:38:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
السلط 21 أيلول(بترا)- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني اليوم الخميس مع السفير التركي في عمان آردام أوزان والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والسفارة التركية والمؤسسات التعليمية والبحثية في تركيا .
وأكد الدكتور العجلوني عمق العلاقات التاريخية والصداقة التي تربط الأردن بالجمهورية التركية، لافتاً إلى أن تركيا امتداد للعالم العربي والإسلامي .
وأشار إلى اهتمام الجامعة بتعزيز آواصر التعاون مع الجامعات التركية والمؤسسات العلمية والبحثية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية وتبادل الطلبة، منوهاً أن الجامعة لديها اتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات التركية .
وأكد استعداد الجامعة للتعاون في مجال تدريس اللغة العربية التطبيقية للطلبة الأتراك وإقامة الدورات التدريبية وإعداد وتصميم برنامج خاص بهم يناسب إمكانياتهم لتعليمهم اللغة العربية وفي مختلف كلياتها بالإضافة إلى إمكانية طرح مساق للغة التركية كمتطلب اختياري لطلبة الجامعة.
بدوره، أشاد أوزان بالعلاقات التاريخية التي تربط الأردن بتركيا من خلال التاريخ المشترك بين البلدين والسمعة الطيبة التي تتمتع بها جامعة البلقاء التطبيقية مقدرا لإدارة الجامعة جهودها المتميزة ودورها في هذا المجال .
وأشار إلى التعاون الكبير بين الأردن وتركيا في مختلف المجالات والمشاريع التنموية والثقافية والعمل المستمر على تطويره وخاصة في مجال التعليم، مؤكداً استعداد تركيا للتوسع في التعاون والربط بين الجامعات التركية وجامعة البلقاء وإقامة ودعم المشاريع المشتركة من خلال الوكالة التركية للتعاون والتنسيق .
واتفق الجانبان على دراسة آليات العمل لتفعيل هذا التعاون وتحقيق الاستفادة بما ينعكس إيجاباً على البلقاء التطبيقية والجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية التركية .
--(بترا)
أع/م ق/ح أ
21/09/2023 19:06:44
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