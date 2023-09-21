ورشة توعوية عن حماية الأطفال من إساءة الآخرين

ورشة توعوية عن حماية الأطفال من إساءة الآخرين
التاريخ
9/21/2023 2:38:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 21 أيلول(بترا)- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي اليوم الخميس، بمدرسة جحفية الثانوية للبنات، ورشة توعوية بعنوان "حماية الأطفال من إساءة الآخرين داخل المنزل وخارجهُ ".
وقال رئيس قسم الإدارة وأصول التربية بجامعة اليرموك الدكتور عمر خصاونة خلال الورشة، إن حماية الأطفال من إساءة الآخرين داخل المنزل وخارجه يتطلب اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامتهم ورفاهيتهم، منها الحوار والتواصل، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون هناك قنوات مفتوحة للحوار بين الأب والطفل عبر إنشاء بيئة تشجعه على التحدث عن أي مشكلة أو إساءة يتعرض لها، وتعليم الأطفال الحدود الشخصية لهم وكيفية وضع حدود لأنفسهم والقول "لا" عندما يشعرون بالتهديد أو الإساءة.
ودعت احدى المشاركات بالورشة الدكتورة عنود طلافحة، إلى ضرورة توعية الأطفال حول أخطار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وحثهم على عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية مع الغرباء وتجنب التواصل مع أشخاص غير معروفين، وتعزيز ثقة الطفل بنفسه وتشجيع شعوره بالقوة والقدرة على حماية نفسه عبر تقديم الدعم والاهتمام والحب له، والاستماع إليه عندما يتحدث عن أي مشكلة أو إساءة يواجهها.
من جهتها، أكدت إحدى المشاركات بالدورة الدكتورة شماء طلافحة ضرورة توعية الأطفال بأهمية احترام الآخرين والتصرف بلطف واحترام في التعامل معهم، وضرورة التعاون مع المدرسة والمجتمع عبر التواصل مع المدرسة ومعرفة الإجراءات التي تتبعها لضمان سلامة الأطفال.
كما استعرضت الوسائل والطرق العلمية السليمة المستوحاة من الدين الإسلامي الحنيف في التعامل مع الأطفال داخل الأسرة وخارجها وطرق حمايتهم وتوفير البيئة السليمة الآمنة لهم .
وحضر الورشة عدد من الأمهات وأولياء الأمور ومعلمات المدرسة.
--(بترا)
س ع/م ق/ح أ
21/09/2023 19:04:44
MENAFN21092023000117011021ID1107115344
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