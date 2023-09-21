ورشة توعوية عن حماية الأطفال من إساءة الآخرين

إربد 21 أيلول(بترا)- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي اليوم الخميس، بمدرسة جحفية الثانوية للبنات، ورشة توعوية بعنوان "حماية الأطفال من إساءة الآخرين داخل المنزل وخارجهُ ".

وقال رئيس قسم الإدارة وأصول التربية بجامعة اليرموك الدكتور عمر خصاونة خلال الورشة، إن حماية الأطفال من إساءة الآخرين داخل المنزل وخارجه يتطلب اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامتهم ورفاهيتهم، منها الحوار والتواصل، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون هناك قنوات مفتوحة للحوار بين الأب والطفل عبر إنشاء بيئة تشجعه على التحدث عن أي مشكلة أو إساءة يتعرض لها، وتعليم الأطفال الحدود الشخصية لهم وكيفية وضع حدود لأنفسهم والقول "لا" عندما يشعرون بالتهديد أو الإساءة.

ودعت احدى المشاركات بالورشة الدكتورة عنود طلافحة، إلى ضرورة توعية الأطفال حول أخطار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وحثهم على عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية مع الغرباء وتجنب التواصل مع أشخاص غير معروفين، وتعزيز ثقة الطفل بنفسه وتشجيع شعوره بالقوة والقدرة على حماية نفسه عبر تقديم الدعم والاهتمام والحب له، والاستماع إليه عندما يتحدث عن أي مشكلة أو إساءة يواجهها.

من جهتها، أكدت إحدى المشاركات بالدورة الدكتورة شماء طلافحة ضرورة توعية الأطفال بأهمية احترام الآخرين والتصرف بلطف واحترام في التعامل معهم، وضرورة التعاون مع المدرسة والمجتمع عبر التواصل مع المدرسة ومعرفة الإجراءات التي تتبعها لضمان سلامة الأطفال.

كما استعرضت الوسائل والطرق العلمية السليمة المستوحاة من الدين الإسلامي الحنيف في التعامل مع الأطفال داخل الأسرة وخارجها وطرق حمايتهم وتوفير البيئة السليمة الآمنة لهم .

وحضر الورشة عدد من الأمهات وأولياء الأمور ومعلمات المدرسة.

--(بترا)

س ع/م ق/ح أ

21/09/2023 19:04:44