اختتام المرحلة الأولى من مشروع عزم في الأغوار الجنوبية

الأغوار الجنوبية 21 أيلول (بترا) - محمد العساسفة- اختتم مركز تطوير الأعمال، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مشروع عزم المدعوم من منظمة اليونيسف، وبمشاركة شابات وشباب من مختلف مناطق لواء الأغوار الجنوبية.

ويهدف المشروع إلى بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الاقتصادية، والوصول إلى فرص التشغيل الذاتي، بغية تأسيس المشاريع الريادية الصغيرة الخاصة بهم.

واشتملت المرحلة الأولى من المشروع، على ورشات تدريبية نفذت في نادي شباب غور الصافي، واستمرت 10 أيام في مجال ريادة الأعمال والإدارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية.

وركزت المرحلة، على تمكين الشباب من مهارات وسلوكيات ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي والإدارة المالية ودراسة الجدوى الاقتصادية، وصولا إلى بناء قدراتهم ومهاراتهم الريادية التي تساعدهم على تأسيس مشاريعهم الصغيرة ، خصوصا في المناطق التي تحتاج إلى وجود مشاريع إنتاجية تشغل الشباب.

وساهمت التدريبات، في زيادة مهارات المشاركين والتأثير في سلوكياتهم الريادية من خلال تسليط الضوء على نقاط القوة لديهم وتعزيزها، وكيفية دراسة مقترحات المشاريع من ناحية جدواها الاقتصادية، وصولا إلى شباب متمكن في مشاريع مستدامة.

وتضمنت الورشات التدريبية، بناء قدرات المشاركين بما يضمن نجاح مشاريعهم وضمان استمراريتها واستدامتها عبر منهجية " التعلم عن طريق الممارسة" من خلال تنفيذ أنشطة وتدريبات لرفع كفاءتهم ، وإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل، لينتقلوا بعدها إلى المرحلة الثانية التي تتضمن عرض أفكار مشاريعهم على لجنة فنية متخصصة، ليتسنى بعدها تمويل وتنفيذ أفكار المشاريع التي تواءمت مع شروط ومعايير اختيار أفكار المشاريع الخاصة في مشروع عزم.

يشار إلى أن مركز تطوير الأعمال، هو مؤسسة أردنية غير ربحية، تأسست عام 2004 بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال تصميم البرامج التي تسهم في دمج الشباب الأردني في سوق العمل، ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الريادية للبدء بمشاريعهم الخاصة، أو تطوير مشروع قائم ليصبح قادرا على المنافسة محلياً ودولياً.

-- (بترا)

م ع/ ف م/ح أ

21/09/2023 19:02:35