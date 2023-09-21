اختتام المرحلة الأولى من مشروع عزم في الأغوار الجنوبية

اختتام المرحلة الأولى من مشروع عزم في الأغوار الجنوبية
التاريخ
9/21/2023 2:38:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الأغوار الجنوبية 21 أيلول (بترا) - محمد العساسفة- اختتم مركز تطوير الأعمال، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مشروع عزم المدعوم من منظمة اليونيسف، وبمشاركة شابات وشباب من مختلف مناطق لواء الأغوار الجنوبية.
ويهدف المشروع إلى بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الاقتصادية، والوصول إلى فرص التشغيل الذاتي، بغية تأسيس المشاريع الريادية الصغيرة الخاصة بهم.
واشتملت المرحلة الأولى من المشروع، على ورشات تدريبية نفذت في نادي شباب غور الصافي، واستمرت 10 أيام في مجال ريادة الأعمال والإدارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية.
وركزت المرحلة، على تمكين الشباب من مهارات وسلوكيات ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي والإدارة المالية ودراسة الجدوى الاقتصادية، وصولا إلى بناء قدراتهم ومهاراتهم الريادية التي تساعدهم على تأسيس مشاريعهم الصغيرة ، خصوصا في المناطق التي تحتاج إلى وجود مشاريع إنتاجية تشغل الشباب.
وساهمت التدريبات، في زيادة مهارات المشاركين والتأثير في سلوكياتهم الريادية من خلال تسليط الضوء على نقاط القوة لديهم وتعزيزها، وكيفية دراسة مقترحات المشاريع من ناحية جدواها الاقتصادية، وصولا إلى شباب متمكن في مشاريع مستدامة.
وتضمنت الورشات التدريبية، بناء قدرات المشاركين بما يضمن نجاح مشاريعهم وضمان استمراريتها واستدامتها عبر منهجية " التعلم عن طريق الممارسة" من خلال تنفيذ أنشطة وتدريبات لرفع كفاءتهم ، وإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل، لينتقلوا بعدها إلى المرحلة الثانية التي تتضمن عرض أفكار مشاريعهم على لجنة فنية متخصصة، ليتسنى بعدها تمويل وتنفيذ أفكار المشاريع التي تواءمت مع شروط ومعايير اختيار أفكار المشاريع الخاصة في مشروع عزم.
يشار إلى أن مركز تطوير الأعمال، هو مؤسسة أردنية غير ربحية، تأسست عام 2004 بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال تصميم البرامج التي تسهم في دمج الشباب الأردني في سوق العمل، ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الريادية للبدء بمشاريعهم الخاصة، أو تطوير مشروع قائم ليصبح قادرا على المنافسة محلياً ودولياً.
-- (بترا)
م ع/ ف م/ح أ
21/09/2023 19:02:35
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