الخلايلة يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في العقبة

العقبة 21 أيلول (بترا)-امين المعايطه - أكّد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية/ رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، أن رسالة الوزارة هي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمحافظة على رسالة المنبر التوعوية، وهي رسالة النبي الكريم ونحن على أبواب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري و الطبي المجاني، اليوم الخميس، الذي تنظمه مديرية الوعظ والإرشاد بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية في منطقة رحمة التابعة لقضاء وادي عربة في محافظة العقبة.

وقال الخلايلة، " نحن هنا بين أهلنا وأخوتنا في منطقة قضاء وادي عربة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي وجّه الحكومة للنزول إلى الميدان والاستماع إلى الناس وتلمّس آحتياجاتهم.

وأضاف الخلايلة، أنّ الملتقى يمثل فرصةً لِلقاء الأئمة والوعاظ والدعاة لتبادل الخبرات والمعلومات والتباحث في المسائل الفقهية، فيما تسعى الوزارة من خلال الأيام الخيرية والطبية المجانية لتقديم مساعدات طارئة للأسر والعائلات المحتاجة والعمل على ترميم المنازل أو تمويل المشاريع التأهيلية للأسر الفقيرة.

وتابع الخلايلة، " نحاول وأد العديد من العادات السلبية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع مثل، المخدرات وإطلاق العيارات النارية، وبيان الرأي الشرعي لمحاربة هذه الآفات الخطرة.

وأعلن الخلايلة، عن تقديم 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 ديناراً للأسر الفقيرة والمحتاجة ومساعدات نقدية لـ 50 يتيماً و 50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، إضافة لتوزيع 300 طرد غذائي، مشيراً إلى وجود 70 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في محافظة العقبة، وترميم 3 منازل، ووجود 35 يتيماً يتقاضون كفالات أيتام.

وأبدى الخلايلة، خلال استماعه لملاحظات ومطالبات سكان المنطقة المتعلقة بقطاع الأوقاف، استعداد الوزارة لتأمين كفالات الأيتام وترميم المنازل وتمويل المشاريع التأهيلية لنقل الأسر الفقيرة إلى الكفاية والاعتماد على الذات ضمن الإمكانيات المتاحة لصندوق الزكاة والشروط المطلوبة.

حضر حفل الافتتاح النائب عبيد ياسين، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، ونائب مجلس المحافظة علي أبو خليل، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد الأمين العام لشؤون الوعظ والإرشاد الشيخ إسماعيل الخطبا، ومدير مديرية أوقاف العقبة فارس الجوازنة، ومديرة مديرية تنمية المجتمع المحلي في شركة تطوير وادي عربة الدكتورة رنين الدراوشة، ومدير مديرية العلاقات العامة في الوزارة سنان المجالي، وعدد من أهالي ووجهاء المنطقة.

--(بترا)

ا م/ ف م/ح أ

21/09/2023 19:01:04