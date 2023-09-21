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أندية المحترفين تقاطع مباريات الدوري

9/21/2023 2:38:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 أيلول (بترا) - نفذت أندية المحترفين لكرة القدم اتفاقها بتعليق المشاركة في الجولة السادسة من مباريات الدوري التي كان مقرراً انطلاقتها اليوم.
وكان يفترض أن تفتتح الجولة السادسة اليوم بلقاء سحاب والرمثا على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب ولكنهما حضرا ورفضا اللعب تنفيذا لاتفاق جماعي من الأندية.
ويأتي قرار المقاطعة بسبب مطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر وهو ما لم ينفذه الاتحاد.
وينتظر الشارع الرياضي ردة فعل اتحاد الكرة بشأن مقاطعة الأندية للدوري.
--(بترا)
خ خ/م ق/ح أ
21/09/2023 18:58:34

MENAFN21092023000117011021ID1107115341

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