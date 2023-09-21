أندية المحترفين تقاطع مباريات الدوري

أندية المحترفين تقاطع مباريات الدوري
التاريخ
9/21/2023 2:38:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 21 أيلول (بترا) - نفذت أندية المحترفين لكرة القدم اتفاقها بتعليق المشاركة في الجولة السادسة من مباريات الدوري التي كان مقرراً انطلاقتها اليوم.
وكان يفترض أن تفتتح الجولة السادسة اليوم بلقاء سحاب والرمثا على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب ولكنهما حضرا ورفضا اللعب تنفيذا لاتفاق جماعي من الأندية.
ويأتي قرار المقاطعة بسبب مطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر وهو ما لم ينفذه الاتحاد.
وينتظر الشارع الرياضي ردة فعل اتحاد الكرة بشأن مقاطعة الأندية للدوري.
--(بترا)
خ خ/م ق/ح أ
21/09/2023 18:58:34
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