وزير الداخلية يلتقي المجلس التنفيذي وفاعليات شبابية في الطفيلة

الطفيلة 21 أيلول (بترا)- أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن الأردن استطاع بقيادته الهاشمية الملهمة أن يكون بلدا للاستقرار والأمان وجاذبا للاستثمارات العربية والأجنبية، في وقت تعتبر فيه الخدمات العامة والبنى التحتية والفوقية في مختلف أرجاء الوطن ذات مستويات متقدمة مقارنة مع دول أخرى.

وأضاف الفراية خلال لقائه اليوم الخميس أعضاء المجلس التنفيذي والأمني في الطفيلة والفاعليات الشبابية في قاعة دار المحافظة بحضور محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة ومدير شرطة الطفيلة العميد محمود الفايز، أن الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة المخدرات تسير وفق خطط واستراتيجيات شاملة وجديدة، في حين بلغ مجموع قضايا المخدرات التي سجلت العام الحالي 14 ألف قضية بزيادة بلغت ثلاثة آلاف قضية عن العام الماضي، مشيرا إلى أن المخدرات القادمة من سوريا وإنْ كانت تستهدف الأردن فإنها تستهدف دول الخليج العربي بشكل اكبر.

وتابع الفراية خلال لقاءين منفصلين مع المجلس التنفيذي والقطاع الشبابي في الطفيلة، إن الأردن دولة جاذبة وبيئة آمنة للاستثمار والإقامة، نتيجة للإجراءات الحكومية المتبعة التي من شأنها النهوض بالاقتصاد والاهتمام بموضوع الاستثمار، لافتاً إلى أن هناك 417 مستثمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ العام 2018 والعدد الاكبر منها خلال العامين الماضيين وان المستثمرين توسعوا باستثماراتهم بعد الحصول على الجنسية.

وأشار إلى أهمية مدينة الطفيلة الصناعية التي منحتها الحكومة اعفاءات وميزات غير مسبوقه ما زاد من فرصها كنقطة جذب للاستثمارات المتنوعة، وهو ما سيوفر فرص عمل لأبناء الطفيلة، مشيرا الى ان ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات استباقية بتأهيل وتدريب الشباب العاطلين عن العمل للعمل في المدينة وضمن المهن الفنية التي يحتاجها المستثمر.

ولفت إلى أن سيادة القانون والشعور بالعدالة وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون بعدالة على المواطنين بدون تمييز يسهم في تعزيز الشعور بالمواطنة، مؤكداً أن قيمة الإنسان في وطنه بقدر ما يقدمه المواطن لهذا الوطن وبقدر احترامه للقوانين والأنظمة.

ولفت إلى أن الأردن يعيش بحالة من الهدوء الأمني الذي يعد ترجمة حقيقية للسياسة الحصيفة للدولة الأردنية بكامل مؤسساتها، فيما الوضع الاقتصادي بالأردن مستقر رغم الصعوبات، في حين تمكن الأردن من الحفاظ على ديمومة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والتي تفتقر لها عديد من دول الجوار.

واضاف الفراية، إن الأردن لديه قيادة حكيمة أوصلت الاردن إلى مساحات الاستقرار والأمان، فضلا عن وجود مقومات متنوعة، في حين استخدم المعابر البرية والبحرية والجوية ما يقارب ثلاثة ملايين مسافر خلال هذا العام زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتحدث الفراية حول موضوع اللجوء السوري والذي أدى إلى تحمل الأردن أعباء إضافية في العديد من المجالات كمياه الشرب والطاقة والتربية وغيرها، ما يتطلب من كافة الدول مساعدة الأردن من أجل التخفيف من حدة هذه الأزمة.

وبين أن عشرات الآلاف من السوريين تمكنوا من زيارة الأردن للسياحة سواء أكانوا قادمين من بلدهم أو من أوروبا، حيث سمح لهم بدخول الأردن لرؤية أهلهم وتحقيق منفعة اقتصاديه للمملكة دون التسبب بزيادة أعداد اللاجئين.

وخلال اللقاء دعا الفراية القطاع الشبابي لأخذ دورهم الفعال بالمشاركة في العمل السياسي والحزبي في إطار منظومة التحديث السياسي، حيث ان مُستقبل البلاد لا يمكن إلا أن يكون من خلال عمل حزبي وبرامج تعزز الهوية الوطنية وقيم المواطنة بتشارك من الشباب الذين يعول عليهم بناء مزيد من الإنجاز في مستقبل أردننا العزيز.

وقال، إن الحكومة تحمل على عاتقها مسؤولية دعم العمل الحزبي وتسهيل ممارسته وتنأى بكل موظفيها عن استخدام موقعهم الوظيفي لخدمة مصالح احزاب بعينها.

وتطرق الفراية إلى ظاهرة إطلاق العيارات النارية والإجراءات الرسمية التي اتخذت حيال مطلقي العيارات النارية في الافراح والمناسبات، مؤكدا أن هذه السلوكيات يرفضها المجتمع الأردني بكافة أطيافه.

وخلال اللقاء ألقى محافظ الطفيلة الدكتور هاتي الشورة كلمة أشار فيها إلى أن الطفيلة تمتاز بمقومات سياحية وزراعية مميزة تحتاج إلى استثمار، كما أشار الى البنى التحتية المؤهلة لجذب الاستثمارات وعلى رأسها وجود المدينة الصناعية.

وأشار رئيس بلدية الطفيلة الكبرى حازم العدينات إلى مشكلتي الفقر والبطالة التي تعانيها محافظة الطفيلة وأصبحت بمستويات مرتفعة ما يتطلب ايجاد مشروعات تشغيلية بالتعاون مع القطاع الخاص خاصةً في مجالات تعدين النحاس والفوسفات والمنغنيز وغيرها، في وقت تضم الطفيلة مزايا نوعية تجعل منها نقطة جاذبة للاستثمارات.

واستمع الوزير إلى مداخلات المدراء التنفيذيين والخدمات التي يتم تقديمها لمواطني محافظة الطفيلة كلا في مجال اختصاصه خاصةً في قطاعات الصحة والأشغال العامة وغيرها .

كما ناقش مع الشباب أهم المشاكل التي يواجهونها وسبل التغلب عليها بغية تعزيز إسهامهم بالعمل العام والانخراط بالعمل السياسي والحزبي.

--(بترا)

س م/م ق/

21/09/2023 18:38:11