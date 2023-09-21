الصحة العالمية: الحرب في السودان شردت 5.2 مليون شخص
التاريخ
9/21/2023 2:37:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 21 أيلول (بترا)- أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، أن الحرب في السودان شردت أكثر من 5 ملايين، وأصبح أكثر من 24 مليون شخص أي نصف سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالة نوفوستي: "5 أشهر من الحرب في السودان كان لها أثر فتاك على حياة الناس وسبل عيشهم وصحتهم"، مضيفة أن الحرب المستمرة منذ 5 أشهر تسببت بتشريد 5.2 مليون شخص، 4.1 مليون منهم داخل السودان، و1.1 مليون شخص نزحوا إلى البلدان المجاورة.
وأوضحت أن 20.3 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مؤكدة أن "3.4 مليون طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد وفاشيات الأمراض المستمرة، بما في ذلك الحصبة والحصبة الألمانية والإسهال المائي الحاد، والحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا والملاريا وحمى الضنك".
وأشارت المنظمة إلى أنها تتحقق من وقوع 56 هجوما على الرعاية الصحية، ما أسفر عن 11 حالة وفاة، و 45 إصابة.
--(بترا)
رصد/ي أ/ ف م/اح
21/09/2023 18:16:25
MENAFN21092023000117011021ID1107115338
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