الصحة العالمية: الحرب في السودان شردت 5.2 مليون شخص

عمان 21 أيلول (بترا)- أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، أن الحرب في السودان شردت أكثر من 5 ملايين، وأصبح أكثر من 24 مليون شخص أي نصف سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالة نوفوستي: "5 أشهر من الحرب في السودان كان لها أثر فتاك على حياة الناس وسبل عيشهم وصحتهم"، مضيفة أن الحرب المستمرة منذ 5 أشهر تسببت بتشريد 5.2 مليون شخص، 4.1 مليون منهم داخل السودان، و1.1 مليون شخص نزحوا إلى البلدان المجاورة.

وأوضحت أن 20.3 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مؤكدة أن "3.4 مليون طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد وفاشيات الأمراض المستمرة، بما في ذلك الحصبة والحصبة الألمانية والإسهال المائي الحاد، والحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا والملاريا وحمى الضنك".

وأشارت المنظمة إلى أنها تتحقق من وقوع 56 هجوما على الرعاية الصحية، ما أسفر عن 11 حالة وفاة، و 45 إصابة.

--(بترا)

رصد/ي أ/ ف م/اح

21/09/2023 18:16:25