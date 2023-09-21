بريطانيا.. اتهام خمسة بلغاريين بالتجسس لصالح روسيا
التاريخ
9/21/2023 2:37:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 21 أيلول (بترا)- وجهت النيابة العامة البريطانية اليوم الخميس تهمة التجسس لصالح روسيا لثلاثة رجال وامرأتين يحملون الجنسية البلغارية ويقيمون في المملكة المتحدة.
ونقلت "بي بي سي" عن بيان لمكتب الادعاء الملكي اليوم الخميس، أنه ستتم محاكمة المشتبه بهم الخمسة بتهمة "التآمر بين عامي 2020 و2023 لجمع معلومات مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر لعدو ما يؤثر على أمن ومصالح الدولة".
وجاء ذلك، بحسب "بي بي سي"بعد تحقيق أجرته شرطة العاصمة لندن، خلص الى أن "المتهمين عملوا في خلية تجسس عملياتية لصالح أجهزة الأمن الروسية وأن هذا العمل تضمن إجراء مراقبة للأهداف، وشاركوا في عمليات نشطة في المملكة المتحدة وأوروبا لجمع المعلومات ونقلها إلى الدولة الروسية".
--(بترا)
رش/ ف م/اح
21/09/2023 17:56:57
MENAFN21092023000117011021ID1107115337
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.