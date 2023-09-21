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بريطانيا.. اتهام خمسة بلغاريين بالتجسس لصالح روسيا

9/21/2023 2:37:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


لندن 21 أيلول (بترا)- وجهت النيابة العامة البريطانية اليوم الخميس تهمة التجسس لصالح روسيا لثلاثة رجال وامرأتين يحملون الجنسية البلغارية ويقيمون في المملكة المتحدة.
ونقلت "بي بي سي" عن بيان لمكتب الادعاء الملكي اليوم الخميس، أنه ستتم محاكمة المشتبه بهم الخمسة بتهمة "التآمر بين عامي 2020 و2023 لجمع معلومات مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر لعدو ما يؤثر على أمن ومصالح الدولة".
وجاء ذلك، بحسب "بي بي سي"بعد تحقيق أجرته شرطة العاصمة لندن، خلص الى أن "المتهمين عملوا في خلية تجسس عملياتية لصالح أجهزة الأمن الروسية وأن هذا العمل تضمن إجراء مراقبة للأهداف، وشاركوا في عمليات نشطة في المملكة المتحدة وأوروبا لجمع المعلومات ونقلها إلى الدولة الروسية".
--(بترا)
رش/ ف م/اح
21/09/2023 17:56:57

MENAFN21092023000117011021ID1107115337

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