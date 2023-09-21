الأمم المتحدة: عنف المستوطنين يٌشرد الفلسطينيين

نيويورك 21 أيلول (بترا)- قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن "عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين يتزايد باطراد في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى نزوح أكثر من ألف شخص منذ العام الماضي".

ووفقا لبيان صحفي عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، "وقع في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، حوادث مرتبطة بالمستوطنين تؤثر على الفلسطينيين كل يوم، وهو أعلى معدل منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتسجيل هذه البيانات منذ عام 2006.

وفي تقييم للاحتياجات الإنسانية لـ 63 مجتمعًا رعويًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة تم إجراؤه الشهر الماضي، وجدت الأمم المتحدة أن "حوالي 12 بالمئة من السكان نزحوا منذ عام 2022 لأسباب رئيسية تتمثل بعنف المستوطنين ومنع المستوطنين للفلسطينيين من الوصول إلى أراضي الرعي".

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن معظم هؤلاء النازحين في محافظات رام الله ونابلس والخليل، التي تضم أيضًا أكبر عدد من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، مضيفة أن أربعة من المجتمعات نزحت بالكامل وهي الآن فارغة.

-- (بترا)

م د/ ف م/اح

21/09/2023 17:56:10