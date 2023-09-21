ميقاتي يطالب بإنهاء احتلال إسرائيل لأراض لبنانية

نيويورك 21 أيلول (بترا)- قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ان من بين التحديات التي تواجه بلاده "استمرار احتلال إسرائيل لمساحات من الأرض في الجنوب".

وقال ميقاتي في كلمة أمام الدورة 78 للجمعية العامة الليلة الماضية، ان "إسرائيل تواصل اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 1701 في حين يلتزم لبنان التزاما كاملا به ويحترم كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأعرب ميقاتي عن أمله في أن يمارس برلمان بلاده دوره السيادي في الفترة المقبلة بانتخاب رئيس للجمهورية يتحد حوله اللبنانيون، مٌشيرا الى الظروف التي يعاني منها الشعب اللبناني يوميا من "فقدان المقومات الأساسية للحياة".

وحذر ميقاتي من "انعكاسات نزوح السوريين السلبية التي تعمق أزمات لبنان" داعيا الى "وضع خارطة طريق بالتعاون مع كافة المعنيين في المجتمع الدولي لإيجاد الحلول لأزمة النزوح السوري قبل أن تتفاقم تداعياتها بشكل يخرج عن نطاق السيطرة".

-- (بترا)

م د/ ف م/اح

21/09/2023 17:40:37