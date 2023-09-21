ميقاتي يطالب بإنهاء احتلال إسرائيل لأراض لبنانية

ميقاتي يطالب بإنهاء احتلال إسرائيل لأراض لبنانية
التاريخ
9/21/2023 2:37:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 21 أيلول (بترا)- قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ان من بين التحديات التي تواجه بلاده "استمرار احتلال إسرائيل لمساحات من الأرض في الجنوب".
وقال ميقاتي في كلمة أمام الدورة 78 للجمعية العامة الليلة الماضية، ان "إسرائيل تواصل اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 1701 في حين يلتزم لبنان التزاما كاملا به ويحترم كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأعرب ميقاتي عن أمله في أن يمارس برلمان بلاده دوره السيادي في الفترة المقبلة بانتخاب رئيس للجمهورية يتحد حوله اللبنانيون، مٌشيرا الى الظروف التي يعاني منها الشعب اللبناني يوميا من "فقدان المقومات الأساسية للحياة".
وحذر ميقاتي من "انعكاسات نزوح السوريين السلبية التي تعمق أزمات لبنان" داعيا الى "وضع خارطة طريق بالتعاون مع كافة المعنيين في المجتمع الدولي لإيجاد الحلول لأزمة النزوح السوري قبل أن تتفاقم تداعياتها بشكل يخرج عن نطاق السيطرة".
-- (بترا)
م د/ ف م/اح
21/09/2023 17:40:37
MENAFN21092023000117011021ID1107115335
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.