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برنامج تدريبي حول حوسبة التأمين الطبي

9/21/2023 2:37:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 ايلول (بترا)- عقد الاتحاد الاردني لشركات التأمين برنامجا تدريبا على مستوى عربي بعنوان "حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي".
ويهدف البرنامج التدريبي الى تعريف المشاركين بأهمية المعلومات الصحية والملف الطبي الإلكتروني، وأنظمة الترميز الطبي والحوسبة والأتمتة.
كما يهدف الى التعريف بفوائد المنظومة لمقدمي الخدمة الطبية ولشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين، والربط الإلكتروني مع المنظومة والخدمات الإضافية للمنظومة وحلول الدفع الإلكتروني.
وشارك في البرنامج التدريبي وهو الرابع عشر ضمن الخطة التدريبية التي اعدها الاتحاد لعام 2023 33 مشاركا في يمثلون شركات تأمين عاملة في السوق الأردني والعربي والبنك المركزي الأردني الذي يمثل الجهة الرقابية على قطاع التأمين.
(بترا)
رش/ ف م/اح
21/09/2023 17:38:03

MENAFN21092023000117011021ID1107115334

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