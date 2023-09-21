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خبراء ضريبة الدخل تدعو أعضاءها للالتزام بنظام الفوترة

9/21/2023 2:37:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 أيلول (بترا)- دعا رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل و المبيعات ابراهيم حرب، أعضاء الجمعية الملزمين، بتطبيق نظام الفوترة من المنشآت والشركات والمهنيين ومؤدي الخدمات، إلى الربط على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وضرورة الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية من خلال النظام، تجنبا لأي مخالفات يفرضها القانون.
وأكدت الجمعية في بيان اليوم الخميس، إنّه وبعد استكمال بناء برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والذي يمكن جميع المكلفين الملزمين بإصدار فواتير من الانضمام للبرنامج، وذلك حسب التعليمات الصادرة عن الدائرة لمن يملك نظاما محوسبا، أو الانضمام من خلال موقع الدائرة مباشرة لمن لا يملك برامج محاسبية وبشكل يوحد أسس ومتطلبات الفاتورة الضريبية، سواء أكانت لبيع سلعة أو تقديم خدمة مقابل البدل حسب ما جاء في النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (13) لسنة 2023.
--(بترا)
رش/ ف م/اح
21/09/2023 17:27:07

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