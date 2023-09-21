بنك انجلترا يبقي أسعار الفائدة عند 25ر5 بالمئة

لندن 21 أيلول (بترا)- أبقى بنك انجلترا المركزي على معدل أسعار الفائدة بدون تغيير لأول مرة منذ نحو عامين.

وقال البنك اليوم الخميس، أنه أبقى على معدل الفائدة عند 25ر5 بالمئة، حيث تعد هذه أول مرة منذ تشرين الثاني 2021 التي تقرر فيها لجنة السياسة النقدية في البنك عدم رفع معدلات الفائدة.

ونقلت هيئة "بي بي سي" عن محافظ بنك انجلترا المركزي أندرو بيلي قوله "لقد انخفض التضخم كثيرا في الأشهر الأخيرة، ونعتقد أنه سيستمر في ذلك".

وأشارت الهيئة إلى أن معدل التضخم بلغ 7ر6 بالمئة في آب الماضي، مقارنة بـ 8ر6 بالمئة في تموز الماضي على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين والديزل.

--(بترا)

ر ش/ ف م/اح

21/09/2023 17:22:23