بنك انجلترا يبقي أسعار الفائدة عند 25ر5 بالمئة

بنك انجلترا يبقي أسعار الفائدة عند 25ر5 بالمئة
التاريخ
9/21/2023 2:37:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 21 أيلول (بترا)- أبقى بنك انجلترا المركزي على معدل أسعار الفائدة بدون تغيير لأول مرة منذ نحو عامين.
وقال البنك اليوم الخميس، أنه أبقى على معدل الفائدة عند 25ر5 بالمئة، حيث تعد هذه أول مرة منذ تشرين الثاني 2021 التي تقرر فيها لجنة السياسة النقدية في البنك عدم رفع معدلات الفائدة.
ونقلت هيئة "بي بي سي" عن محافظ بنك انجلترا المركزي أندرو بيلي قوله "لقد انخفض التضخم كثيرا في الأشهر الأخيرة، ونعتقد أنه سيستمر في ذلك".
وأشارت الهيئة إلى أن معدل التضخم بلغ 7ر6 بالمئة في آب الماضي، مقارنة بـ 8ر6 بالمئة في تموز الماضي على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين والديزل.
--(بترا)
ر ش/ ف م/اح
21/09/2023 17:22:23
MENAFN21092023000117011021ID1107115332
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