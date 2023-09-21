بورصة عمان تنهي التداول على ارتفاع
التاريخ
9/21/2023 2:37:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 21 أيلول (بترا)- اغلق مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم على ارتفاع بنسبة 0.01 بالمئة ليصل إلى مستوى النقطة 2410.
وأغلقت البورصة اليوم الخميس على تداول 3.2 مليون سهم، موزعة على 2463 عقدا بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار.
وانخفضت أسعار اسهم 16 شركة، بينما ارتفعت أسعار اسهم 33 شركة، واستقرت أسعار اسهم 45 شركة أخرى.
--(بترا)
رش/م ف/اح
21/09/2023 17:04:09
MENAFN21092023000117011021ID1107115331
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