وزيرة الثقافة تنعى المسرحي خالد الطريفي



عمان 21 أيلول (بترا)- نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الخميس، الفنان المسرحي خالد الطريفي الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالإنجاز الفني وتدريب أجيال على خشبة المسرح، كفنان أردني له سمعة عربية وحضور كبير في نفوس كل من تعامل معه وعرفه عن كثب في الفرق المسرحية والمهرجانات التي كان خلالها علما بارزا، فضلا عن ريادته في العمل التلفزيوني والدراما الأردنية والعربية.

ووفقا لبيان صحفي للوزارة قالت النجار، "نتألم لرحيل مبدع وخبير مسرحي، قدم جهده في سبيل خدمة عشاق المسرح وكان معهم على الدوام، فأسهم مع زملائه من المبدعين والرواد في بناء حركة مسرحية أردنية يشار إليها بالبنان".

وأكدت أن الطريفي كان من أصدقاء الوزارة وعلى اتصال بنشاطاتها ومواسمها المسرحية، وبذل كل أنفاسه لخدمة المسرح"أبو الفنون وكانت له رؤية ومنهج متميز أحبه حضوره والجمهور الأردني والعربي، معتبرة رحيله خسارة للمشهد الفني والدرامي الأردني، كفنان قدير تميز بأعماله التي ما تزال حاضرة في أذهان محبي الفن والدراما والمسرح.

وقدمت النجار تعازيها الحارة إلى عائلة الفنان الطريفي وأسرة المسرح الاردني وزملائه في نقابة الفنانين الأردنيين، وتلاميذه وجمهوره المحلي والعربي.

والطريفي من مواليد سنة 1955 بالزرقاء، وهو مخرج وممثل، حصل على شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية من جامعة بغداد عام 1979 وفي العام 1983 عمل في تدريس فن التمثيل بدار الفن، ومحاضرا غير متفرغ في الجامعة الأردنية.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال التلفزيونية، ومنها: "شاطئ الزيتون" عام 1974، "العتمة" 1976 "عبور " 2019، و"عيلة طابقين 2023 ، وشارك في عدد من الأفلام السينمائية منها "تالافيزيون" 2019، "بنات عبدالرحمن" 2021.

وشارك في العديد من الأعمال المسرحية ممثلا ومخرجا وكاتبا منها؛ "دم دم تك" 1983 رحلة حرحش" 1984، "عرار" 1996 " حلم اسمه ليلة حب " 2009، و "بحر من الرمال" 2016.

ونال الطريفي العديد من الجوائز منها: جائزة أفضل تقنية في مهرجان قرطاج المسرحي 1987، جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح الأردني الأول 1991، جائزة أفضل إخراج وأفضل ممثل في مهرجان المسرح الأردني الثاني 1992، كما كرمته وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين في الكثير من المناسبات والمهرجانات والمواسم المسرحية.

--(بترا)

م ت/ ف م/اح

21/09/2023 17:02:53