وزير الداخلية يفتتح مركز صيانة الآليات والمركبات ببلدية الطفيلة

الطفيلة 21 أيلول (بترا)- افتتح وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الخميس، مركز صيانة الآليات والمركبات الحديثة في محافظة الطفيلة، الذي يعد أحد مشاريع برنامج اللامركزية والمساءلة والنزاهة على المستوى المحلي (DAILL)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بكلفة بلغت حوالي 500 ألف دولار.

وجاء حفل الافتتاح بحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس حسين المهيدات، ومحافظ الطفيلة هاني الشورة، ورئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، وممثلي الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن (UNDP).

وقال الفراية، إنه وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، أولت الوزارة التنمية المحلية في المحافظات جلّ الاهتمام، باعتبارها المحور الرئيس في رؤية التحديث الاقتصادية، ووضعت نصب أهدافها الاستراتيجية تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتوفير البيئة الآمنة للمشاريع الاستثمارية.

وأكد أهمية الشراكة الحقيقية مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية من جهة ومع الأصدقاء والشركاء الدوليين المانحين من جهة أخرى.

وأضاف، إن المشروع جاء لتقليل التحديات المستمرة التي تواجهها بلديات محافظة الطفيلة وإقليم الجنوب بشكل عام لصيانة الآليات والمركبات، وضمن إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وخفض التكاليف وإدارة الموارد بفعالية وهناك اهتمام كبير بزيادة عقد الشراكات بين البلديات والقطاع الخاص.

من جانبه أشار مهيدات إلى أن المركز يأتي استجابة للتحديات المستمرة التي تواجهها بلديات الطفيلة وإقليم الجنوب في صيانة مركباتها وآلياتها، إذ يهدف إلى تقديم خدمات الصيانة بالجودة والتكلفة المثلى، مبينا أن برنامج اللامركزية والمساءلة والنزاهة على المستوى المحلي أعاد تأهيل المركز في المدينة الحرفية بالطفيلة وبإشراف من المحافظة والبلدية، وسيجري تشغيله من قبل شركات من القطاع الخاص بالتنسيق والتعاقد مع البلدية.

من جهتها، أكدت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماجدة العساف، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يواصل دعم تنمية المجتمعات المحلية في الأردن والمساهمة في تحسين تقديم الخدمات من خلال المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالبعد البيئي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقالت، إن القطاع الخاص هو الأقدر على توفير التمويل والخبرة الفنية لتشغيل المشاريع الاستثمارية ضمن الشراكات بين القطاعين العام والخاص بنجاح وفعالية والتي تخدم البلديات بشكل خاص والمحافظات ومجتمعاتها المحلية بشكل عام.

بدوره، بين العدينات أهمية المركز باعتباره قيمة مضافة للمحافظة، لافتا إلى انه يعزز الخدمات البلدية المقدمة لأهالي الطفيلة ويسهم في خفض تكلفة صيانة المركبات، حيث ستكون خدماته متاحة لجميع الجهات العامة والخاصة والمواطنين في المحافظة وإقليم الجنوب.

وأعربت ممثلة الاتحاد الأوروبي عٌلا الطيباوي عن أملها في أن يكون المركز نقطة الانطلاق الأولى في إنشاء منطقة أعمال تخدم سكان محافظة الطفيلة وإقليم الجنوب ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الازدهار، وإيجاد فرص عمل للشباب والإسهام في إدارة موارد البلدية بأعلى كفاءة وفعالية.

--(بترا)

س م/م ف/اح

21/09/2023 16:55:18