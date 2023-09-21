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حنان مطاوع تواسى زوجها المخرج أمير اليمانى فى عزاء شقيقه

9/21/2023 2:37:26 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ منذ قليل عزاء شقيق المخرج أمير اليماني زوج الفنانة حنان مطاوع، المقام بمسجد الرحمن الرحيم، بطريق صلاح سالم، والذي وفاته المنية أمس، بحضور الفنانة حنان مطاوع التى حرصت على مواساة زوجها، كما حضر عدد من الأصدقاء والأقارب.
وكان المخرج أمير اليماني، زوج النجمة حنان مطاوع، أعلن عن وفاة شقيقه كريم، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلا: "أخى كريم اليماني فى ذمة الله".
يذكر أن المخرج أمير اليماني قدم مؤخراً عرضا مسرحيا بعنوان "بيانولا" على خشبة مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، والعرض بطولة محمد إبراهيم، طه علي طه، سامية عبد الرحمن، يوسف محمد، عمر السيد، مصطفى فوزي، هند محمد، سارة أشرف، رحمة عمر، حبيبة عادل، دنيا علاء، ديكور غادة شلبي، إضاءة الدكتور باسل ممدوح، استعراضات أحمد مانو، موسيقى أحمد نبيل، مخرج منفذ محمد السيد، محمد إبراهيم.

جدير بالذكر أن العرض حصل على عدة جوائز في مهرجان الجامعات والمعاهد المتخصصة على مستوى الجمهورية، ومنها أول جمهورية لأفضل عرض في المسابقة، أول جمهورية لأفضل إخراج للمخرج أمير اليماني، ثالث جمهورية لأفضل ديكور، أول جمهورية في التمثيل لأفضل ممثل في المسابقة حصل عليها (عبد الله محمد شوقي)، ثانى جمهورية في التمثيل لأفضل ممثل في المسابقة حصل عليها (طه علي طه - عمر السيد)، ثاني جمهورية في التمثيل لأفضل ممثلة في المسابقة حصل عليها (مريم علاء محمد - مايا عصام).










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