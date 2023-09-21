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الموسيقار هاني فرحات: الدورة المقبلة استثنائية للعودة إلى أصل مهرجان الموسيقى العربية

9/21/2023 2:37:26 PM
(MENAFN- Youm7) قال الموسيقار هاني فرحات، إن توليته رئاسة الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية شرف وفخر عظيم وإرث على أكتافه، موضحًا: "من يقول لي مبروك أقُل له ادعُ لي أن يوفقني الله وأن نقدم دورة مختلفة يفخر بها الجميع".



وأضاف "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه سيترأس فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان، معربا عن تمنيه بأن يكون على قدر الحدث وأن يقدم شيئا جديدا يفخر به.



وتابع الموسيقار: "الاستثناء في هذه الدورة هو أننا سنرجع إلى أصل المهرجان، فقبل 31 سنة تم تنظيم هذا المهرجان كمؤتمر علمي وأبحاث تفيد الوطن العربي، لم يكن ثمة حفلات غنائية، وأعتقد أن الاهتمام فيه
تحول خلال السنوات الماضية إلى الحفلات الغنائية فبعدنا عن أصل فكرته، ولكن هذا العام، سيكون للمهرجان خطوط عريضة بالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية بأن نرجع إلى الأصل بحيث نسلط الضوء على الأبحاث والباحثين".











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