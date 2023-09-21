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ميرنا وليد وابنتها يقدمان الحفل.. بدء افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

9/21/2023 2:37:26 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، الذي يرأسه محمد الباسوسي، وقدمت حفل الافتتاح الفنانة ميرنا وليد وابنتها التي تولت الترجمة إلى اللغة الإنجليزية. وبدأ الحفل بعرض لقطات من كلاسيكيات السينما المصرية، ثم استعراض لقائمة أعضاء لجان التحكيم والمسابقات المختلفة.



حضر حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم الفن منهم محمود حميدة وصبري فواز وهاني سلامة وإلهام شاهين، كما حضر أيضا رئيس المهرجان محمد الباسوسي وخالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والفنان أحمد وفيق وقدري الحجار، مدير المهرجان. وحضر حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفنانة صفية العمري.




ويشهد المهرجان حضور المنتجين جابي خوري و الدكتور محمد العدل والمخرجين محمد وعمر عبد العزيز، والسيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما سابقا. وتستمر فعاليات مهرجان الغردقة السينمائي حتى 26 سبتمبر الجاري، بمدينة السحر والجمال «الغردقة».




مهرجان الغردقة السينمائي تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة المصرية السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.









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