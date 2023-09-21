Thursday, 21 September 2023 11:24 GMT

رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب: يوسف شاهين مصدر إلهامي

9/21/2023 2:37:26 PM
(MENAFN- Youm7) قال محمد الباسوسي رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب في حفل افتتاح دورته الأولى، إن المخرج الراحل يوسف شاهين يعد مصدر إلهامه منذ دخوله معهد السينما في الثمانينيات، وكان ملهما له في فكرة عمل مهرجان عن سينما الشباب.



كما وجه الباسوسي الشكر لحسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وأيضا النجمة إلهام شاهين، والنجم هاني سلامة الذي يعد أحد اكتشافات يوسف شاهين، وأيضا صفية العمري التي عملت كثيرا مع المخرج الراحل، وكذلك الفنان محمود حميدة، وذلك لدعمهم الشديد وحضورهم المهرجان في دورته الأولى.



وأيضا وجه الباسوسي الشكر لخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، وأيضا وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني التي أرسلت خطاب اعتذار عن عدم حضور حفل الافتتاح.



وكان حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، قدمته الفنانة ميرنا وليد وابنتها التي تولت الترجمة إلى اللغة الإنجليزية.، وعرض لقطات من كلاسيكيات السينما المصرية، ثم استعراض لقائمة آعضاء لجان التحكيم والمسابقات المختلفة.



تستمر فعاليات مهرجان الغردقة السينمائي،
حتي 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة المصرية السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.







MENAFN21092023000132011024ID1107115324

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث