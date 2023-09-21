منتجع تزلج فرنسى يغلق أبوابه نهائيا بسبب تغير المناخ وقلة تساقط الثلوج

وقال رئيس بلدية لا سامبوي، جاك دالكس، "كان الثلج يتساقط لدينا تقريبًا من أوائل ديسمبر، حتى 30 مارس"، وأضاف أنه فى الشتاء الماضى، لم يكن هناك سوى أربعة أسابيع من الثلوج، وحتّى حينها، لم يكن هناك الكثير من الثلوج، وهذا يعنى ظهور الصخور والحجارة على مسار التزلج بسرعة كبيرة، وفقا لموقع "سى إن إن" عربية.

وكان المنتجع مفتوحًا لأقل من 5 أسابيع خلال شهرى يناير، وفبراير، وقال دالكس إنّ المنتجع يواجه خسارة تشغيلية سنوية تبلغ حوالى 500 ألف يورو، وتبلغ كلفة تشغيل مصاعد التزلج وحدها 80 ألف يورو سنويًا، ولا يعتبر المنتجع منتجعًا ضخمًا، حيث يضم 3 مصاعد فقط، وعددًا قليلاً من المنحدرات التى يصل ارتفاعها إلى 1850 متر.

ولكنها كانت شائعة لدى العائلات التى تبحث عن تجربة جبال الألب بدرجة متواضعة مقارنةً مما توفره الوجهات الأكبر، والأكثر ارتفاعًا، وذلك لتمتّعها بمجموعة من المنحدرات التى تناسب المحترفين، والمبتدئين، وتصاريح التزلج الرخيصة نسبيًا.

وفى هذا الصيف، مع حلول وقت الذروة للتخطيط لموسم الشتاء، اتخذ مجلس بلدة لا سامبوى القرار بإغلاق المنتجع الذى أداره منذ عام 2016، وفى حين أن مجلس البلدة اتخذ قرارا بتفكيك البنية التحتية الخاصة بمنتجع التزلج فى أقرب وقت ممكن، إلا أنه من المأمول أن تظل البلدة قادرة على جذب الزوار.

وأوضح داليكس أن المنتجع، الذى يُسوِّق نفسه أيضًا كوجهة صيفية للمشى لمسافات طويلة وفى الهواء الطلق، سيصبح بدلاً من ذلك مكانًا "لاكتشاف الطبيعة، وحمايتها، والمشي، وممارسة الرياضة، إن أمكن".

وفى الموقع الإلكترونى للبلدة، أشارت رسالة بأنّ منتجع التزلج "أُغلق نهائيًا" بتاريخ

10 سبتمبر بعد قرار مجلس البلدة، وجاء فى الرسالة: "شكرًا لكم جميعًا على موسم الصيف الماضى 2023، وعلى كل الأعوام الرائعة التى أمضيناها بجانبكم".

ولا يُعتَبر لا سامبوى منتجع التزلج الفرنسى الوحيد الذى يواجه هذه المشكلة، ففى العام الماضي، اختارت "سان فيرمين"، وهى وجهة صغيرة أخرى للتزلج فى جبال الألب، إزالة مصعد التزلج الخاص بها بعد أن شهدت تضاؤل موسم الشتاء من أشهر إلى أسابيع، وهو وضع قيل أنّه ناجم تغير المناخ أيضًا.

وبحسب تقرير نشرته المجلة العلمية "Nature Climate Change" فى أغسطس الماضى، من المرجّح أن تواجه 53% من 2،234 منتجعًا للتزلج شملها الاستطلاع فى أوروبا "خطرًا كبيرًا فى إمدادات تساقط الثلوج" عند ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، دون استخدام الثلج الاصطناعي.