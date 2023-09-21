ساندويتش فلوس.. ضبط مبلغ من المال ملفوف بورق على شكل شطيرة فى بريطانيا
التاريخ
9/21/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Youm7) ألقت الشرطة البريطانية القبض على سائق شاحنة، بعد أن عثرت على حقيبة في سيارته تحتوي على 70 ألف جنيه إسترليني ملفوفة بورق القصدير على هيئة شطيرة، وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اكتشف "ساندويتش النقود" في مقصورة سيارة السائق، في مقاطعة إسيكس جنوب شرقي إنجلترا.
ساندويتش نقود
وكانت الشرطة تقوم بعمليات تفتيش روتينية، عندما لاحظت أن الشاحنة تسير في الاتجاه الخاطئ،
في محاولة لتجنب اكتشافها.
وألقي القبض على السائق ماريوس راكزينسكي (28 عاما) للاشتباه في قيامه بغسيل الأموال .
وحكم على راكزينسكي بالسجن لمدة 20 أسبوعا، بتهمة "إخفاء ممتلكات إجرامية" بعد اعترافه بالذنب في المحكمة.
وقالت المحققة كونستابل ميجان تيجي، التي تقود التحقيق: "في هذه الحالة، كان زملاؤنا في فريق المشاركة الريفية استباقيين للغاية ومتيقظين لما كان يحدث، مما يعني أنه تم الاعتقال بسرعة. كفريق PMLT، بذلنا قصارى جهدنا لبناء القضية وإثبات أن الأموال النقدية المضبوطة لا يمكن أن تأتي إلا من الجريمة".
MENAFN21092023000132011024ID1107115322
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.