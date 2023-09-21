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ساندويتش فلوس.. ضبط مبلغ من المال ملفوف بورق على شكل شطيرة فى بريطانيا

9/21/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Youm7) ألقت الشرطة البريطانية القبض على سائق شاحنة، بعد أن عثرت على حقيبة في سيارته تحتوي على 70 ألف جنيه إسترليني ملفوفة بورق القصدير على هيئة شطيرة، وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اكتشف "ساندويتش النقود" في مقصورة سيارة السائق، في مقاطعة إسيكس جنوب شرقي إنجلترا.


ساندويتش نقود

وكانت الشرطة تقوم بعمليات تفتيش روتينية، عندما لاحظت أن الشاحنة تسير في الاتجاه الخاطئ،
في محاولة لتجنب اكتشافها.
وألقي القبض على السائق ماريوس راكزينسكي (28 عاما) للاشتباه في قيامه بغسيل الأموال .

وحكم على راكزينسكي بالسجن لمدة 20 أسبوعا، بتهمة "إخفاء ممتلكات إجرامية" بعد اعترافه بالذنب في المحكمة.


وقالت المحققة كونستابل ميجان تيجي، التي تقود التحقيق: "في هذه الحالة، كان زملاؤنا في فريق المشاركة الريفية استباقيين للغاية ومتيقظين لما كان يحدث، مما يعني أنه تم الاعتقال بسرعة. كفريق PMLT، بذلنا قصارى جهدنا لبناء القضية وإثبات أن الأموال النقدية المضبوطة لا يمكن أن تأتي إلا من الجريمة".


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