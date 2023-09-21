إشارات في لغة الجسد بتقولك إنه مخبى حاجة.. أبرزها وضع اليد على الفم





من أكثر الإشارات التي تعبر عن عدم تصديق الطرف الآخر لما تقوله

وتحدث هذه الإشارة بعدة أشكال، مثل وضع أصبع واحد على الشفتين، أو وضع اليد كلها أمام الفم

وعند رؤية هذه الإشارة ينبغي التركيز

جيداً، حتى تعلم إنه يخفى عليك شيئاً ما.

تحدث هذه الإشارة من قبل الطرف الآخر عندما يشعر بعدم تصديقك، فتراه يتجنب النظر إليك

يقوم بإبعاد عينيه عنك محاولاً إخفاء شيئاً ما، مما يتسبب فى شعورك بعدم الإهتمام به.



يستخدمها الطرف الآخر عندما يخفى عنك شيئاً ما، وكأنه يسخر منك ومن أسلوبك ونجح في كشفه أحياناً ويظهر معها إشارة ازدراء كارتفاع الوجنتين.





يقوم بإبعاد وجهه عند محاولته لإخفاء شيئاً، وكأنه لا يرغب في التواصل ويحاول إخفاء معلومة ما، ويظهر عدم اهتمامه بالطرف الآخر .





يبدأ هذا التجهم والغضب في الظهور علي وجهه حتى يؤكد معلومته ويجعلك تصدقه.















