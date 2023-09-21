إشارات في لغة الجسد بتقولك إنه مخبى حاجة.. أبرزها وضع اليد على الفم

إشارات في لغة الجسد بتقولك إنه مخبى حاجة.. أبرزها وضع اليد على الفم
التاريخ
9/21/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Youm7) يفضل البعض الاحتفاظ وإخفاء بعض الأشياء عن الآخرين سواء أصدقائه أو أقاربه، وذلك لأسباب مختلفة سواء لاعتقاده بأنه لا يوجد شخص يستطيع فهمه أو احتوائه أو لأسباب أخرى، ويمكن أن نلتقي بعدة أشخاص يخفون علينا بعض الأسرار التي تخص حياتنا أحيانا، ويمكن من خلال لغة الجسد نكتشف ذلك، ومن
خلال هذا التقرير نتعرف على أبرز الإشارات التي تدل على أن الطرف الثاني يخفي عنك سرًا وفقًا لما أشار إليه محمد أبو هاشم خبير لغة الجسد.
علامات لغة جسد
وضع اليد على الفم
من أكثر الإشارات التي تعبر عن عدم تصديق الطرف الآخر لما تقوله عدم التواصل بصرياً:
وتحدث هذه الإشارة بعدة أشكال، مثل وضع أصبع واحد على الشفتين، أو وضع اليد كلها أمام الفم
وعند رؤية هذه الإشارة ينبغي التركيز
جيداً، حتى تعلم إنه يخفى عليك شيئاً ما.
تحدث هذه الإشارة من قبل الطرف الآخر عندما يشعر بعدم تصديقك، فتراه يتجنب النظر إليك الابتسامة الساخرة
يقوم بإبعاد عينيه عنك محاولاً إخفاء شيئاً ما، مما يتسبب فى شعورك بعدم الإهتمام به.
يستخدمها الطرف الآخر عندما يخفى عنك شيئاً ما، وكأنه يسخر منك ومن أسلوبك ونجح في كشفه أحياناً ويظهر معها إشارة ازدراء كارتفاع الوجنتين.
إبعاد الوجه
يقوم بإبعاد وجهه عند محاولته لإخفاء شيئاً، وكأنه لا يرغب في التواصل ويحاول إخفاء معلومة ما، ويظهر عدم اهتمامه بالطرف الآخر .
تجهم الوجه المستمر
يبدأ هذا التجهم والغضب في الظهور علي وجهه حتى يؤكد معلومته ويجعلك تصدقه.
علامات في لغة الجسد
اسرار في لغة الجسد
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