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إشارات في لغة الجسد بتقولك إنه مخبى حاجة.. أبرزها وضع اليد على الفم

9/21/2023 2:37:23 PM
(MENAFN- Youm7) يفضل البعض الاحتفاظ وإخفاء بعض الأشياء عن الآخرين سواء أصدقائه أو أقاربه، وذلك لأسباب مختلفة سواء لاعتقاده بأنه لا يوجد شخص يستطيع فهمه أو احتوائه أو لأسباب أخرى، ويمكن أن نلتقي بعدة أشخاص يخفون علينا بعض الأسرار التي تخص حياتنا أحيانا، ويمكن من خلال لغة الجسد نكتشف ذلك، ومن
خلال هذا التقرير نتعرف على أبرز الإشارات التي تدل على أن الطرف الثاني يخفي عنك سرًا وفقًا لما أشار إليه محمد أبو هاشم خبير لغة الجسد.


علامات لغة جسد


وضع اليد على الفم

من أكثر الإشارات التي تعبر عن عدم تصديق الطرف الآخر لما تقوله
وتحدث هذه الإشارة بعدة أشكال، مثل وضع أصبع واحد على الشفتين، أو وضع اليد كلها أمام الفم
وعند رؤية هذه الإشارة ينبغي التركيز
جيداً، حتى تعلم إنه يخفى عليك شيئاً ما.

عدم التواصل بصرياً:

تحدث هذه الإشارة من قبل الطرف الآخر عندما يشعر بعدم تصديقك، فتراه يتجنب النظر إليك
يقوم بإبعاد عينيه عنك محاولاً إخفاء شيئاً ما، مما يتسبب فى شعورك بعدم الإهتمام به.

الابتسامة الساخرة

يستخدمها الطرف الآخر عندما يخفى عنك شيئاً ما، وكأنه يسخر منك ومن أسلوبك ونجح في كشفه أحياناً ويظهر معها إشارة ازدراء كارتفاع الوجنتين.


إبعاد الوجه

يقوم بإبعاد وجهه عند محاولته لإخفاء شيئاً، وكأنه لا يرغب في التواصل ويحاول إخفاء معلومة ما، ويظهر عدم اهتمامه بالطرف الآخر .


تجهم الوجه المستمر

يبدأ هذا التجهم والغضب في الظهور علي وجهه حتى يؤكد معلومته ويجعلك تصدقه.



علامات في لغة الجسد



اسرار في لغة الجسد




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