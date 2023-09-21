4 نجمات تميزن بإطلالة الجينز موضة خريف 2023.. منها البنطلون التلجي

4 نجمات تميزن بإطلالة الجينز موضة خريف 2023.. منها البنطلون التلجي
التاريخ
9/21/2023 2:37:22 PM
(MENAFN- Youm7) الجينز من الخامات الثقيلة بعض الشيء، والمعروف عنها أنها خامة عملية للغاية، يسهل تفصيلها وتشكيلها مثلما نحب، بل أيضاً موضة الجينز لا تندثر، ولكن بعض التصميمات قد تكون اختفت منذ فترة، ومنها التنورة الجينز التي اشتهرت بها الفتيات من جيل التسعينات، لذا نستعرض بعض من إطلالات الفنانات بالجينز والتي عادت مرة أخرى كموضة خريف 2023 أحدثها
الجينز بكل اشكاله أيضاً.
التنورة الجينز الجاكيت الجينز
تميزت النجمة غادة عبد الرازق بسيرها على أحدث خطوط الموضة، ولكن بالبحث عن موضة هذا العام وجدنا أن الجاكيت الجينز الذي ارتدته النجمة منذ فترة عاود الظهور مجدداً في موضة خريف 2023 .
الجاكيت الجينز الجامب سوت
أما الجينز الخفيف بعض الشيء، فقد يتم تفصيله وتصميمه كـ "جامب سوت"، أو ما يعرف بالبدلة الكاملة، والتي ظهرت بها النجمة سمية الخشاب في إحدى جلسات التصوير الخاصة بها.
جامب سوت جينز البنطلون التلجي
عند سماع كلمة "البنطلون التلجي" تتذكر العديد من الفتيات مرحلة عمرية معنية، خاصة تصميم البناطيل التلجي على طريقة رجل الفيل أو "البوي فريند"، الأمر الذي جعل هذا البنطلون مميزاً في تلك الفترة، بل وظهرت به النجمة هيفاء وهبي في إحدى الصور التي شاركت بها عبر صفحتها على" انستجرام"، وتميزت بالإطلالة الشبابية المليئة بالحيوية والطاقة.
البنطلون التلجي الجينز البوهيمي
أما عن هذه الاطلالة البوهيمية هي عبارة عن تصميم عشوائي من الجينز، والتي ظهرت به في إحدى المرات المطربة شيرين عبد الوهاب، وهو عبارة عن تفصيل الجينز بطريقة غير نمطية وبه بعض القصاصات الأخرى بجانب القطع الممزقة في أجزاء منه، وهذه الإطلالة مناسبة للفتيات في الجامعة مع حذاء رياضي وقميص من الجينز الخفيف.
اطلالة بوهيمي
MENAFN21092023000132011024ID1107115320
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.