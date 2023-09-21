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4 نجمات تميزن بإطلالة الجينز موضة خريف 2023.. منها البنطلون التلجي

9/21/2023 2:37:22 PM
(MENAFN- Youm7) الجينز من الخامات الثقيلة بعض الشيء، والمعروف عنها أنها خامة عملية للغاية، يسهل تفصيلها وتشكيلها مثلما نحب، بل أيضاً موضة الجينز لا تندثر، ولكن بعض التصميمات قد تكون اختفت منذ فترة، ومنها التنورة الجينز التي اشتهرت بها الفتيات من جيل التسعينات، لذا نستعرض بعض من إطلالات الفنانات بالجينز والتي عادت مرة أخرى كموضة خريف 2023 أحدثها
الجينز بكل اشكاله أيضاً.


التنورة الجينز الجاكيت الجينز

تميزت النجمة غادة عبد الرازق بسيرها على أحدث خطوط الموضة، ولكن بالبحث عن موضة هذا العام وجدنا أن الجاكيت الجينز الذي ارتدته النجمة منذ فترة عاود الظهور مجدداً في موضة خريف 2023 .


الجاكيت الجينز الجامب سوت

أما الجينز الخفيف بعض الشيء، فقد يتم تفصيله وتصميمه كـ "جامب سوت"، أو ما يعرف بالبدلة الكاملة، والتي ظهرت بها النجمة سمية الخشاب في إحدى جلسات التصوير الخاصة بها.


جامب سوت جينز البنطلون التلجي

عند سماع كلمة "البنطلون التلجي" تتذكر العديد من الفتيات مرحلة عمرية معنية، خاصة تصميم البناطيل التلجي على طريقة رجل الفيل أو "البوي فريند"، الأمر الذي جعل هذا البنطلون مميزاً في تلك الفترة، بل وظهرت به النجمة هيفاء وهبي في إحدى الصور التي شاركت بها عبر صفحتها على" انستجرام"، وتميزت بالإطلالة الشبابية المليئة بالحيوية والطاقة.


البنطلون التلجي الجينز البوهيمي

أما عن هذه الاطلالة البوهيمية هي عبارة عن تصميم عشوائي من الجينز، والتي ظهرت به في إحدى المرات المطربة شيرين عبد الوهاب، وهو عبارة عن تفصيل الجينز بطريقة غير نمطية وبه بعض القصاصات الأخرى بجانب القطع الممزقة في أجزاء منه، وهذه الإطلالة مناسبة للفتيات في الجامعة مع حذاء رياضي وقميص من الجينز الخفيف.


اطلالة بوهيمي



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