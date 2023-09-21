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الزمزمية بقى اسمها فلاسك.. تقاليع مدرسية لم يعرفها جيل التسعينيات

9/21/2023 2:37:22 PM
(MENAFN- Youm7) مع عودة المدارس
تستعد كل أفراد الأسرة لتحضير الأدوات المدرسية ومنها حقيبة المدرسة، التي تحتوى على مقلمة لحفظ الأقلام وبعض من الكشاكيل كل كشكول بلون حسب اختيار مدرس المادة الدراسية، والتى كانت أقصى طلبات المدرس في جيل أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، لكن فى الفترة الأخيرة ظهرت الكثير من المستحدثات الجديدة في تحضير الأدوات المدرسية، مثل "السبلايز"، ونستعرض فى هذا التقرير مقارنة بسيطة بين الأدوات المطلوبة من جيلين مختلفين من الطلاب.

اللانش بوكس والكيس البلاستيك

في الثمانينيات
والتسعينات كانت الأمهات تجهز الساندويتشات لأطفالها وتضعها في نفس "الكيس" الخاص بشراء الخبز، أو أي كيس آخر مع تحذير بسيط تردده الأمهات على مسامع الأطفال وهو، "لو مجبتش الكيس بكره معاك هلف الساندويتش في ورقة" قد يكون هذا التحذير لضمان تناول الساندويتشات بأكملها أو خوفا من عدم وجود كيس آخر للساندويتش في اليوم التالي، أما الآن فالأطفال تحتاج لـ"لانش بوكس" لوضع الساندويتشات مع مزيد من الفواكه و"السناكس" البسيطة التي يمكن تناولها
وقت الراحة خلال اليوم الدراسي.


كيس الساندويتش الزمزمية بقى اسمها فلاسك

في الزمن السابق كان هناك أفكار مختلفة من الأطفال هناك من كان يأتي بكوب بلاستيك، وكان هناك الكوب الصغير الذى يمكن فرده ويغلق فى بعضه
وآخر كان يحمل "الزمزمية" ذات الكوب الواحد، والبعض كان يحمل معه "الزمزمية المربعة" ذات الغطاء الأحمر، والذى كان يحفظ درجة حرارة الماء الباردة لمدة قد تصل لساعتين، أما الآن فالزمزمية أصبح اسمها flask، هي عبارة عن زجاجة بلاستيكية أو استانلس لحفظ المياه والعصائر والمشروبات.


الزمزمية الأدوات المدرسية.. السبلايز

القلم الجاف والرصاص والاستيكة والبراية والمسطرة، أدوات مكتبية عادية ومع تطور المرحلة التعليمية، كان يضاف إليها البرجل والمقلمة، والبعض كان يحمل قديماً مقلمة بلاستيكية مربعة ومرسوما عليها خريطة العالم، والمسطرة التي تحتوي على سمك لامع، أما الآن فأصبح مطلوب الفوم جليتر، والشمع
و "مادة لاصقه تشبه اللبان" وأطباق فل وأقلام سبورة، والعديد من الطلبات المكتبية الآخرى.


السبلايز تطور حقيبة الظهر

قديما كان حقيبتين واحدة حمراء مستطيلة بالحروف الأبجدية لمرحلة الحضانة ومنها كانت سادة بدون أي رسومات، والأخرى سوداء مرسوم عليه قرد في حديقة وفوقه الحروف الأبجدية الإنجليزية، وكانت تبقى وتستمر طالما سليمة وليست ممزقة، أما الآن فهناك الكثير من الحقائب بمختلف محركاتها، وأسعارها، ولكن الأغلب عبارة عن ثلاث حقائب مختلفة لكل طفل الأولى للكتب والكشاكيل، وأخرى لوضع "اللانش بوكس"، والثالثة للـ"فلاكس".


حقيبة المدرسة



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