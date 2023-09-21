الزمزمية بقى اسمها فلاسك.. تقاليع مدرسية لم يعرفها جيل التسعينيات
التاريخ
9/21/2023 2:37:22 PM
(MENAFN- Youm7) مع عودة المدارس
تستعد كل أفراد الأسرة لتحضير الأدوات المدرسية ومنها حقيبة المدرسة، التي تحتوى على مقلمة لحفظ الأقلام وبعض من الكشاكيل كل كشكول بلون حسب اختيار مدرس المادة الدراسية، والتى كانت أقصى طلبات المدرس في جيل أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، لكن فى الفترة الأخيرة ظهرت الكثير من المستحدثات الجديدة في تحضير الأدوات المدرسية، مثل "السبلايز"، ونستعرض فى هذا التقرير مقارنة بسيطة بين الأدوات المطلوبة من جيلين مختلفين من الطلاب. اللانش بوكس والكيس البلاستيك
في الثمانينيات
والتسعينات كانت الأمهات تجهز الساندويتشات لأطفالها وتضعها في نفس "الكيس" الخاص بشراء الخبز، أو أي كيس آخر مع تحذير بسيط تردده الأمهات على مسامع الأطفال وهو، "لو مجبتش الكيس بكره معاك هلف الساندويتش في ورقة" قد يكون هذا التحذير لضمان تناول الساندويتشات بأكملها أو خوفا من عدم وجود كيس آخر للساندويتش في اليوم التالي، أما الآن فالأطفال تحتاج لـ"لانش بوكس" لوضع الساندويتشات مع مزيد من الفواكه و"السناكس" البسيطة التي يمكن تناولها
وقت الراحة خلال اليوم الدراسي.
كيس الساندويتش الزمزمية بقى اسمها فلاسك
في الزمن السابق كان هناك أفكار مختلفة من الأطفال هناك من كان يأتي بكوب بلاستيك، وكان هناك الكوب الصغير الذى يمكن فرده ويغلق فى بعضه
وآخر كان يحمل "الزمزمية" ذات الكوب الواحد، والبعض كان يحمل معه "الزمزمية المربعة" ذات الغطاء الأحمر، والذى كان يحفظ درجة حرارة الماء الباردة لمدة قد تصل لساعتين، أما الآن فالزمزمية أصبح اسمها flask، هي عبارة عن زجاجة بلاستيكية أو استانلس لحفظ المياه والعصائر والمشروبات.
الزمزمية الأدوات المدرسية.. السبلايز
القلم الجاف والرصاص والاستيكة والبراية والمسطرة، أدوات مكتبية عادية ومع تطور المرحلة التعليمية، كان يضاف إليها البرجل والمقلمة، والبعض كان يحمل قديماً مقلمة بلاستيكية مربعة ومرسوما عليها خريطة العالم، والمسطرة التي تحتوي على سمك لامع، أما الآن فأصبح مطلوب الفوم جليتر، والشمع
و "مادة لاصقه تشبه اللبان" وأطباق فل وأقلام سبورة، والعديد من الطلبات المكتبية الآخرى.
السبلايز تطور حقيبة الظهر
قديما كان حقيبتين واحدة حمراء مستطيلة بالحروف الأبجدية لمرحلة الحضانة ومنها كانت سادة بدون أي رسومات، والأخرى سوداء مرسوم عليه قرد في حديقة وفوقه الحروف الأبجدية الإنجليزية، وكانت تبقى وتستمر طالما سليمة وليست ممزقة، أما الآن فهناك الكثير من الحقائب بمختلف محركاتها، وأسعارها، ولكن الأغلب عبارة عن ثلاث حقائب مختلفة لكل طفل الأولى للكتب والكشاكيل، وأخرى لوضع "اللانش بوكس"، والثالثة للـ"فلاكس".
حقيبة المدرسة
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