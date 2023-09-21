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ندوة الغرفة الأمريكية تؤكد جاذبية مصر لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.. صور

9/21/2023 2:37:19 PM
(MENAFN- Youm7) أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال فعاليات نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، أن موقع مصر المتميز وتمتعها بطقس مستقر وطاقة شمسية متجددة وبنية تحتية عظيمة، يهيأها لجذب كبرى المشروعات العالمية في مجال الطاقة المتجددة.



وأشار المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى ن العالم يواجه تحديات خطيرة بسبب تغير المناخ، وهو ما يفرض علينا العمل لوضع مستقبل مصر في مجال المشروعات الخضراء موضع اهتمام وعناية.







وأوضح أن هناك فرصا عظيمة يجب استغلالها من خلال إزالة أى معوقات تواجه الاستثمار في هذا المجال.



وأكد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الطاقة المتجددة هي عماد أي مشروعات قادمة لأننا لو ركزنا على الطاقة التقليدية فإن كثيرا من المشروعات ستفقد جدواها.



وأشار إلى أن الهيئة تدرس عروضا عديدة لمشروعات كبيرة، وأن عنصر الاعتماد على الطاقة الخضراء هو عنصر أساسي لمساندة وتشجيع أي مشروع جديد.



وقال أيمن سليمان رئيس الصندوق السيادي المصري إن تحقيق التنمية المستدامة مرتبط ارتباطا وثيقا بالطاقة المتجددة. موضحا أن مصر من أكبر مستقبلي الطاقة الشمسية في العالم. وأضاف أن مصر تقود بالفعل المشروعات العالمية في هذا المجال.



وأشار حمزة أسعد مدير استراتيجية المناخ في البنك الأوروبي للتنمية والتعمير أن البنك يتيح خطوط تمويل ميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة، وأن مصر مرشحة بقوة للعب دور مهم في هذا القطاع.









وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس









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