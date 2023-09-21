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البريد المصرى يشارك فى منتدى SAP Signavio لكبار المسئولين التنفيذيين لتحول الأعمال

9/21/2023 2:37:19 PM
(MENAFN- Youm7) يشارك البريد المصري منتدى "SAP Signavio" لكبار المسئولين التنفيذيين لتحول الأعمال؛ وذلك يومي 21 و 22 سبتمبر الجاري بمدينة كومو بإيطاليا؛ بهدف الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه شركة ساب في مجال التحول الرقمي للأعمال، بمشاركة كبار المسئولين المهتمين بالتحول الرقمي في مجال الأعمال من مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا لتبادل الآراء والأفكار واستعراض قصص النجاح.



قال الدكتور شريف فاروق
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن مشاركة الهيئة في منتدى "Signavio
SAP" لكبار المسئولين التنفيذيين لتحول الأعمال، يأتي في إطار اهتمام الهيئة بالاطلاع على كل جديد في مجال تطوير الأعمال؛ حيث تقدم شركة ساب خلال المنتدى أحدث ما توصلت إليه
الشركة في مجال التحول الرقمي للأعمال ودور الذكاء الاصطناعي في زيادة حجم الأعمال لدى الهيئات والشركات العاملة في كافة المجالات وذلك من خلال زيادة الإيرادات والمدفوعات وتقليل الزمن اللازم لأداء الأعمال؛ إلى جانب استعراض أحدث ما توصلت إليه شركة ساب في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة كنتيجة مباشرة لتنفيذ التحول الرقمي والفرص التي يتيحها للعاملين والمؤسسات والشركات في ظل التغيرات والتحولات الكبيرة التي يشهدها العالم حاليا والتي تتطلب الاستعداد الجيد للمستقبل وتحدياته اعتمادا على الابتكار والتحول الرقمي".









وقد قدم الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛ عرضًا وافيًا عن خطة البريد المصري في التحول الرقمي والشمول المالي خلال الفترة المقبلة، ومنها ضمان تأمين قواعد بيانات العملاء بشكل كامل، والتوسع في مجال التجارة الإلكترونية، والبريد الإلكتروني المسجل، ونشر ثقافة التحول الرقمي والشمول المالي بين عملاء البريد المصري، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريب لصالح البلدان الإفريقية بالمركز الإقليمي للتدريب البريدي التابع للبريد المصري والمعتمد من الاتحاد البريدي العالمي.



وعلى هامش مشاركة الهيئة القومية للبريد في منتدى "SAP Signavio" لكبار المسئولين التنفيذيين لتحول الأعمال، عقد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئةالقومية للبريد، اجتماعًا موسعًا مع مانوس رابتوبولوس، الرئيس الإقليمي، لشركة ساب الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب أوروبا، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة؛ بحضور إيهاب أبوبكر، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، وعمرو عصمت، الرئيس التنفيذي لشركة "WAVZ" الذراع التكنولوجي للبريد المصري، وعبدالنبي حمدي، مساعد رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، ومن جانب شركة "SAP
Signavio" السيدة سبير كولين، رئيس المبيعات العالمية، و محمد سامي المدير العام للشركة بمصر، ومحمد الجندي، مدير مبيعات الشرق الأوسط وإفريقيا
وكريم صبري، رئيس القطاع الحكومي للشركة بمصر.



ومن جانبه أوضح مانوس رابتوبولوس، الرئيس الإقليمي لشركة ساب الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب أوروبا أن البريد المصري يعد أحد أهم العملاء لشركة "Signavio SAP"؛ مشيدًا بمستوى التعاون المشترك بين البريد المصري، وشركة ساب في ظل اعتماد البريد المصري على عدد كبير من النظم والحلول التي توفرها شركة ساب بالسوق المصري في إطار خطة التحول الرقمي الشاملة التي ينفذها البريد المصري حاليًا لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لعملائه اعتمادًا على أحدث النظم والحلول التكنولوجية؛ معربًا عن تطلع الشركة لزيادة سبل التعاون مع البريد المصري في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي والذي سيتضمن توفير كافة النظم والحلول التكنولوجية اللازمة للبريد المصري إلى جانب تنفيذ برامج تدريب للعاملين لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال.







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